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台灣暫時性稅率20％ 李正皓列日韓條件：傅崐萁答不出來就發5萬

2025/08/01 10:34

名嘴李正皓。（資料照）名嘴李正皓。（資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國對等關稅政策今天上路，根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%，高於日本和韓國的15%。對此名嘴李正皓表示，傅崐萁不是說了談判條件要立法院同意嗎？請問你們同意以上那個條件？如果答不出來，那地方政府發5萬啦！發錢發錢發錢！

李正皓在臉書PO文表示，日本與美國條件（達成15%關稅）：投資承諾：同意成立高達5500億美元的投資基金，由美方主導、並由川普掌握veto權（所謂「金股」）、降低汽車關稅：將擬徵的25%汽車關稅降至15%、汽車市場開放：同意接受美國汽車進口，不設額外測試或障礙、農產品開放（米）：承諾增加美國米進口，但不擴大既有配額。

李正皓列出韓國與美國條件（達成15%關稅）：美國投資承諾：同意向美國投資3500億美元，主要集中在造船、半導體、核能、生技與電池等領域、能源購買計畫：韓方承諾在未來3.5年內購買價值1000億美元的美國能源產品（主要是LNG）、市場開放：將允許美國汽車、農產品等以零關稅進入韓國市場、保留敏感領域：未進一步開放稻米與牛肉市場，也未讓步於非關稅障礙、數位服務或匯率政策。

李正皓指出，今天台灣政府「暫時」談到20%，先不論國民黨之前造謠32%，如果台灣要繼續往15%談，國民黨你們支持日、韓與美國達成的15%中的那個條件？

李正皓直言，傅崐萁不是說了談判條件要立法院同意嗎？請問你們同意以上那個條件？不要空口說白話，如果同意了，請由立法院做成決議支持政府以此條件向美國談判，該不會要求台灣政府跟川普說：我們大台灣只要take不要give吧？如果答不出來，那地方政府發5萬啦！發錢發錢發錢！

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