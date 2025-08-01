台灣關稅20％》卓揆取消宜蘭、台北行程 與賴總統共同召開記者會

總統府今天11時30分將召開記者會，除賴總統外，行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫都會出席。而卓榮泰一早也取消原本上午10時及下午2時出席宜蘭及台北的活動。（資料照，行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國川普政府公布台灣8月1日起20％關稅，行政院強調此為美方先對我國公布20%的「暫時性稅率」，總統府今天11時30分將召開記者會，除賴總統外，行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫都將出席。而卓榮泰一早也取消原本上午10時及下午2時出席宜蘭及台北的活動。卓榮泰在臉書表示，會堅守維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的4項任務。

卓揆表示，台美談判已經來到最後一步，稍早美方通知，在完成協議前，台灣的暫時性關稅是20%。

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卓揆指出，我們的談判團隊，在多次視訊會議，4次實體談判過程中，已幾乎完成全部貿易協定的磋商，談判團隊會繼續洽約爭取完成最終協議，並將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。

卓揆說，他要謝謝行政院副院長鄭麗君及政委楊珍妮率領的談判團隊，堅守總統交付的4項任務：維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全；為了讓台灣與美國的經貿關係能更進一步，讓台灣未來能穩定前行，談判團隊會持續努力。

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