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美中8/12關稅大限倒數！貝森特：有信心達成協議 1句形容第3輪談判

2025/08/01 11:15

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（歐新社）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中為期2天貿易談判結束，隨著8/12關稅大限倒數，美財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，雖然第3輪談判稱為「非常艱難」，但美國和中國有信心達成貿易協定。

CNBC報導，貝森特在接受CNBC旗下《財經論壇》（Squawk Box）節目採訪時表示，「我相信我們已經具備達成協議的條件，」他指出，我們之間還有一些技術細節需要中方商定。我相信這一定會完成，但還沒有完全完成。

貝森特沒有提供與中國最終達成協議的任何細節。

不過，他強調，他尚未與川普總統討論此事，並指出雙方在斯德哥爾摩進行了為期兩天的談判，他稱此次談判「非常艱難」。川普曾表示，與中國達成的任何協議都需要他親自簽署。

貝森特說，「中國人是強硬的談判者。我們也很強硬」。

此前雙方曾互相徵收過高額關稅，目前雙方就關稅問題達成休戰。雙方必須在8月12日之前達成協議。美國先前對中國進口產品徵收了145%的關稅，而中國則以125%的關稅反擊。

此後，美國將利率降至30%，而中國則降至10%。

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