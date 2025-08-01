台關稅20％高於日韓 楊瓊瓔批：政府神隱又翻車

國民黨立委楊瓊瓔。（楊瓊瓔辦公室提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國白宮今以行政命令發布，台灣的對等關稅為20％。國民黨立委楊瓊瓔表示，政府一路狀況外，日前經濟部長郭智輝才重申不會比日韓高，但日韓現是15％，且包括美農產品、美豬牛是否鬆綁？對美投資讓利了什麼？政府都用「最高機密」態度、放人民產業承受衝擊，談判可說是神隱又翻車，她要求行政院立即進行關稅相關專案報告，幫助全民有明確因應策略及準備。

楊瓊瓔指出，高關稅對出口導向的台灣就是重擊，過去看對等關稅有兩大擔憂，一是日本、韓國和我國產業呈競爭型態，若比日韓高將重創，二是方向不明，企業無法擬定策略、連訂單都不敢接，結果政府在8月1日暫緩期的最後一天，談出了大家最不想看到的結果。

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楊批評，反觀台灣，談的最慢、談的最高、還談的最黑箱，回想過去民進黨黨團總召聲稱政府國安會議定調關稅10％、閣揆要大家安心睡，經濟部長7月21日還說「有把握比日韓低」，這都令人擔憂，政府談判各種神隱，是不是想掩蓋「狀況外」的失職？或有其他政治目的？

國民黨立委許宇甄表示，美國今天一早宣布對台課徵20%關稅，還傳出台灣承諾再投資數千億美元，並對美國農產品、基改食品、汽車關稅大幅讓步，換到的卻是比日韓還高出5%的關稅待遇。這對台灣電子產業、農業與汽車製造業無異於一記重擊，尤其台灣出口與日韓高度重疊，這樣的差別待遇將直接瓦解台灣競爭力，衝擊巨大，台灣被賴清德賣得乾乾淨淨，在這場談判輸到脫褲。

許宇甄痛批，最令人無法接受的是，整場台美貿易談判從頭到尾都在黑箱中進行，立法院被完全排除在外，社會各界對談判內容一無所知。賴政府不僅未對人民誠實交代，更在毫無民主程序保障下，談出一紙喪權辱國、屈辱讓利、形同敲詐的協議。

許宇甄要求，行政院長卓榮泰應立刻引咎辭職，賴清德總統更應出面道歉，並對全民公開說明：究竟談判策略是如何制定？台灣讓出了哪些重大利益？政府是否已犧牲全民健康、出賣農民未來、讓汽車產業走向倒閉死路？

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