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關稅不減反增 川普：加拿大要「付出更多」才能休戰

2025/08/01 10:59

美國總統川普（左）與加拿大總理卡尼（右）。（路透資料照）美國總統川普（左）與加拿大總理卡尼（右）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，華府與加拿大總理卡尼（Mark Carney）的談判已進入最後階段，但加拿大必須「支付合理的費用」，美加才能達成貿易協定。

《彭博》報導，川普週四（7月31日）在白宮下午的記者會上表示，今天還沒有和加拿大談過，但透露卡尼有主動聯絡，接下來將拭目以待。

卡尼本週表示，將考慮跟進英國、法國，承認巴勒斯坦國，川普再次批評渥太華的這一想法，但川普也補充，這「不會破壞」貿易進程。在卡尼剛宣佈支持巴勒斯坦建國時，川普一度在社群平台發文稱，「這會使得與他們談成貿易協議非常困難」。

川普在會中威脅，除非兩國達成協議，否則將在週五（1日）前將加拿大商品進口關稅從目前的25％上調至35％。白宮也在同（31）日發佈公告，宣佈川普已簽署一項行政命令，將加拿大關稅調整為35％，新關稅將自8月1日起生效。

被問到美加未能達成協議的原因時，川普重申，先前對加拿大乳製品產業保護主義，以及軍備支出過低的問題。川普表示，加拿大必須支付公平的關稅，僅此而已，很簡單。

美國和加拿大每年的雙邊貿易額超過9000億美元（約新台幣27.04兆元），根據美商務部，去年美國從加拿大進口了4770億美元（約新台幣14.33兆元）的商品和服務，出口了4410億美元（約新台幣13.25兆元）的商品和服務。

在白宮記者會前不久，美商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也在受訪時提到，自己認為川普不會對加拿大「鬆懈」。盧特尼克補充，如果卡尼開始「展現魅力，並減少報復性措施」，或許川普會「稍微放鬆一點」。

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