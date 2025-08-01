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台灣20％關稅有調降可能？美媒列出「1關鍵」

2025/08/01 10:58

美國白宮於當地時間31日公布各國關稅行政命令，台灣稅率為20%。（彭博資料照）美國白宮於當地時間31日公布各國關稅行政命令，台灣稅率為20%。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮於當地時間31日公布各國關稅行政命令，其中台灣稅率為20%，《美聯社》報導，關稅至7日實施一事，反映了川普政府需要更多時間來協調關稅稅率，似乎透露出仍存在對話空間意味。

根據報導，川普於當地時間31日簽屬行政命令，對許多美國貿易夥伴徵收關稅，而這一措施將考驗全球經濟和盟國。

對等關稅措施將於美東時間8月7日生效，並非川普原訂的8月1日，1位不願透露姓名的官員解釋，這反映了川普政府需要更多時間來協調關稅稅率。

台灣在這波關稅措施中，從原先的32%降至20%，而今日知情官員指出，有關白宮公布的20％內容，這是美方通知，台美完成最後經貿協議前的「階段性稅率」，並表示將繼續與我方磋商，完成磋商後，最後我國將取得更好的稅率。

官員強調，台美雙方將持續磋商完成最終協議，主要原因為美方同時與多國協商，尚待與我方進行最後總結會商。

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