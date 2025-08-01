美國對台關稅20％ 張麗善：雲林縣超過1400家廠商可能會間接受影響

美國川普政府公布台灣20％關稅，對此雲林縣長張麗善表示，希望將談判相關內容讓國人知曉，以做好未來因應。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕美國川普政府公布對台灣課徵20％關稅，與印度、斯里蘭卡並列，雖賴清德總統臉書稍早發文，指是「暫時性關稅」，可望再調降稅率。對此雲林縣長張麗善表示，希望將談判相關內容讓國人知曉，以做好未來因應。

張麗善說，目前台灣關稅是20%，較於日本、韓國還有歐盟等只有15%，台灣相對為不利，而且是對於台灣比較沒有競爭力。希望在整個談判的細節內容，到底是對台灣有利或不利，相關內容是什麼，應該國人們能夠知曉。甚至在農業、工業方面要如何因應，也要知道現在談判的底線在哪，未來如何因應。

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張麗善說，因為雲林縣大部分都是農、工業，如果是20%關稅，包括食品加工製鞋業、金屬製造、機械設備、機車零件，橡膠製品等超過1400家廠商可能會間接受影響，將跟所有廠商探討與協商，並相關輔導跟協助。

張麗善表示，不管中央部會或地方縣政府，都應該要負起責任，守護所有經濟產業及糧食安全等，這才是重中之重。

賴總統在個人臉書發文說明，20％「暫時性關稅」主要原因是談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20％的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。另賴總統預定今日上午11點30分在總統府召開記者會，向國人完整說明。

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