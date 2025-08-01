台灣關稅20％ 法人：台股短期有較大衝擊

台灣關稅20％，法人認為，對台股短期有較大衝擊。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣關稅20%，法人指出，川普宣布台灣最終關稅稅率訂在20%，落在投顧原本預估的15~20%的最上緣，對股市已不太有利，且較市場原先也不少過度樂觀者預估的15%或15%以下高許多，故這樣的關稅結果對台股短期應會有較大的衝擊，旺季不旺容易壓抑台股第3季行情，建議投資者首選基本面較佳的「AI族群」以及「高股息且低估值」個股為主。

凱基投顧表示，相較台灣出口主要競爭國而言，不論台灣本身20%的稅率，以及紡織業主要產地越南的稅率也落在20%、及其他台商海外生產基地稅率都在20%附近或以上，這樣的稅率皆比日本與南韓等鄰近國家的15%來得高，台廠競爭力擔憂下恐，會引發國際資金較積極的調節台股，伴隨而來台幣也會有較大的貶值壓力。

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凱基投顧說，截至目前，川普對台灣僅公布20%的稅率，惟台廠出口美國的商品有80%都跟232條款有關，因此接下來的半導體晶片關稅結果是更該留意的重點，投顧預估30~35%晶片關稅為基本情境。

中期而言，凱基指出，川普對全球商品的有效關稅大致落在20%，這樣關稅始終會對經濟造成衝擊，並導致下半年旺季不旺。台股第1季獲利年增率約38%，預估第2季為25%，但旺季不旺的第3季獲利年增率將驟降為4%、第4季年增率也僅約5%。並且第3季獲利約較第2季衰退8%、第4季再較第3季衰退9%。

凱基說，儘管過去3個月關稅戰逐步往「改善」方向發展，惟最終定案的20%全球有效關稅，對整體經濟與產業的影響不太可能就此煙消雲散。根據彼得森國際經濟研究所（PIIE）估算，20%有效關稅將會衝擊美國GDP約0.9個百分點，意味美國年度GDP將由關稅前的1.7~1.8%降至0.9%，經濟雖然沒有陷入衰退，但放緩恐難以避免。其次，產業面除了AI伺服器依然維持強勁拉貨之外，其餘的次族群，除了需面對上半年提前拉貨所導致的下半年旺季不旺之外，接下來，尚需面對關稅所引發的需求不振，與訂單減少的窘境。

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