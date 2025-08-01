台灣稅率20％！川普新關稅「緩衝條件」曝光

美國總統川普簽署行政命令，新稅率將於美東時間8月7日凌晨12點01分生效（台灣時間8月8日中午12時）。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，進一步調整於4月首度公佈的對等關稅，新稅率將於美東時間8月7日凌晨12點01分生效，其中台灣將暫時被課20%關稅。不過文件中也明確列出1項例外條款，明確提到在一種情況底下，仍適用舊有稅率。

《路透》報導，今年，從汽車到藥品、起司和葡萄酒等各種產品的生產企業都加快了向美國的發貨速度，以趕在美國總統川普徵收關稅之前完成交貨。國際商會（ICC）表示，與關稅相關的價格上漲可能在第3季末開始產生影響，因到那時企業可能已經拋售了在新關稅實施前累積的美國庫存。

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國際商會副秘書長威爾森（Andrew Wilson）估計，他們的庫存大約有4個月的量，比平均水平多出1個月左右，這有助於延緩價格上漲，但若他們把這些庫存售完，預期會在第3季末開始產生影響。

根據1份數據顯示，由於關稅開始提高部分商品的成本，美國6月通膨率上升，這支持了經濟學家對下半年價格壓力將上升的預期。而數月來，一些全球最大的公司一直警告稱，它們將受到關稅的擠壓。

根據報導，這些企業現在開始計劃如何轉嫁成本並改變業務，以試圖緩解成本上升、美國貿易政策的不確定性，以及消費者信心減弱的衝擊。

威爾森認為，現在普遍存在的邏輯是，價格上漲不會僅僅由美國消費者承擔。

根據白宮官網指出，美國每年龐大且持續的貨物貿易逆差所反映的情況，構成對美國國家安全與經濟的異常且重大威脅，而這一威脅的根源全部或在很大程度上來自美國境外。

因此川普宣布針對此一威脅進入國家緊急狀態，並為了因應該威脅，對進口商品加徵他認為必要且適當的額外從價稅（ad valorem duties）。

不過，川普也列出1項例外條款，若商品在生效時間（8月7日凌晨12:01）之前，若商品已在裝貨港裝載上船，並正處於最終運輸途中，且在2025年10月5日凌晨12點01分（美東夏令時間）前完成進口或從倉庫提領，則這類商品不適用此次新增的關稅，而應繼續適用先前第14257號行政命令（經修訂）中規定的額外從價稅。

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