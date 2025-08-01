川普8月1日關稅大限將至！國際油價走跌

國際油價週四（7月31日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國總統川普所設定的8月1日關稅期限即將到來，加上部分國家尚未與美國完成貿易談判所帶來的不確定性，使投資人情緒承壓，國際油價週四（7月31日）下跌。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌74美分，或1.06%，收每桶69.26美元，盤中一度下跌逾1美元。

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布蘭特原油期貨9月交割價於週四到期，結算價下跌71美分，或0.97%，收每桶72.53美元。

儘管兩大原油週三均創下約1%的漲幅，但週四市場氣氛轉趨謹慎。

白宮週四表示，尚未與美方達成貿易協議、或尚未收到川普政府發出的關稅信函的國家，將於當天結束前收到美國所擬定的貿易條件通知。

川普指出，他與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）已同意將現行雙邊貿易協定延長90天，期間雙方將持續談判，目標是簽署一項新的協定。

Again Capital 合夥人基爾杜夫（John Kilduff）指出，有關延長美墨協定的消息，對原油期貨造成壓力。「整體而言，這些關稅政策對原油需求前景是不利的，而墨西哥這項安排只是延後了問題的爆發時間，」

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