高雄晶英今改掛牌「然一酒店」 維持這一項策略

高雄晶英國際今天起正式更名「THE AMNIS然一酒店」。（圖擷自臉書高雄好過日）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 高雄晶英國際行館加入萬豪集團The Luxury Collection，今天（1日）起正式更名「THE AMNIS然一酒店」，更名之後，目前仍維持不接待10歲以下孩童的策略。

高雄晶英國際行館於2017年11月開幕， 由御盟建設與知名的晶華麗晶酒店合作打造，當時定位為高雄最頂級飯店，挑戰高端顧客對高雄飯店價格接受度。

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今年4月，御盟集團與萬豪國際集團宣布，正式簽署品牌授權合約，引進萬豪旗下最頂級的奢華品牌The Luxury Collection，該品牌首次進駐台灣，選址高雄，晶英國際行館將更名為 「然一酒店」。

「然一酒店」今天正式掛牌，更名之後，目前仍維持不接待10歲以下孩童等策略，牌價並未大幅調升。高雄飯店業正密切觀察，御盟集團與萬豪的合作，能否讓「然一酒店」再次站穩高雄頂級飯店地位。

「然一酒店」強調，The Luxury Collection為萬豪國際集團旗下極具代表性的頂級系列，全球僅約131個據點，酒店位於高雄亞洲新灣區，象徵品牌對高雄在地潛力的肯定，更是台灣旅宿市場邁入國際奢旅舞台的重要里程。

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