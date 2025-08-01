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台灣關稅20％高於預期！PCB：關鍵在終端市場需求是否受衝擊

2025/08/01 09:10

欣興董事長曾子章認為，關稅是否影響終端市場需求，是未來最重要觀察重點。（記者卓怡君攝）欣興董事長曾子章認為，關稅是否影響終端市場需求，是未來最重要觀察重點。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國宣布台灣關稅20%，高於市場預期，PCB業者一致表示，台灣PCB廠商直接出口美國比例極低，通常關稅應由客戶吸收，短期影響應可控，但客戶在關稅壓力下也可能反過來要求價格下調，未來將與客戶保持密切溝通，一同面對關稅議題，最重要的是密切觀察是否影響終端需求。

繼中國之後，台灣PCB廠商生產重鎮移往東南亞，東南亞多國亦面臨高關稅，泰國關稅高達36%、越南20%，馬來西亞為25%，欣興（3037）表示，欣興直接出口銷售到美國的營收比重不到2%，在中國以外的地區生產主要是基於客戶分散風險的長期策略，因地緣政治變化，東南亞已是多數國際客戶未來生產基地的首選，欣興將持續推動泰國廠發展計畫。

台郡（6269）表示，關稅恐會使得產品售價提高，將會影響消費者購買意願，一般來說，關稅由進口商負擔，但仍需觀察後續情況。

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