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15％關稅是大群、佔總體近6成 ! 川普自豪發文 :「美國回來了」

2025/08/01 11:07

川普在個人社交媒體上，再度發文宣揚自己為美國經濟帶來的重大貢獻。（彭博檔案照）川普在個人社交媒體上，再度發文宣揚自己為美國經濟帶來的重大貢獻。（彭博檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國對等關稅8月1日大限，多數國家關稅幾乎落地，美國總統川普昨（31）日在其個人社交平台Truth Social Media上發文，再度為自己經濟政策成效背書，並轉發美知名財經主播Maria Bartiromo的評論，稱許多美財務經理人、企業主管、執行長都說「美國回來了！美國現在火熱，這一切都歸功於川普總統的政策」。

據報導，在此次《互惠關稅條例》調整中，15%被視為「基本互惠門檻」，共計有45個國家落在此範圍，佔總體近6成，包括日本、韓國、以色列、挪威等國。

而台灣壓線拿到20%關稅，則市場被視為「談判壓力帶」，與越南、印度、泰國、菲律賓等主要亞洲出口國同列，反映美方對於尚未完成貿易協商國家的施壓意圖。

另一極端，則有如緬甸、寮國、敘利亞等政治風險高或與美方敵對的國家，遭課徵高達35%至41%的懲罰性關稅。

川普於美東時間2025年7月31日簽署全新行政命令，正式對《互惠關稅條例》進行進一步修正（Executive Order: Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates），延續先前4月2日發布的第14257號行政命令，針對未能與美方達成公平貿易協定、或未與美國在經濟與國安上形成一致立場的國家，再次提高從價稅率，進一步收緊進口門檻。

川普強調，長期且擴大的美國貨品貿易逆差不僅是經濟問題，更升高為國家安全危機，因此必須祭出更嚴格的關稅機制加以反制。

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