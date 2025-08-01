半導體業：先進製程或高階產品可轉嫁客戶 受關稅影響小

汎銓（6830）董事長柳紀綸表示，先進製程或高階產品可轉嫁客，受關稅影響小。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國白宮宣布對台灣對最新等關稅出爐，將課徵20%關稅，比日、韓的15%還高，對台灣半導體業影響最關鍵是後續的晶片關稅尚未確定，半導體檢測分析廠汎銓（6830）董事長柳紀綸表示，不管對等關稅或晶片關稅為何，對台灣先進製程或高階產品的廠商而言，都可將關稅轉嫁客戶，受影響小，成熟製程或產品較成熟的廠商，受傷將會較明顯。

柳紀綸認為，美國祭出對等關稅，就是要逼廠商赴美國投資設廠，台灣除了台積電之外，後續可能還會有一些廠商會評估前往，包括IC設計公司。

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柳紀綸表示，該公司是技術服務業，沒有產品進口到美國要付關稅的問題，而且，汎銓去年已在美國設有子公司「MSS USA CORP」，由他的兒子柳淳浩擔任執行長，並在加州矽谷購置廠房，採購設備也是零關稅，已在去年5月正式開幕啟用，提供當地知名客戶材料分析服務，這是汎銓因應美國製造趨勢和關稅戰，布局海外市場的策略，長期而言，對汎銓是利多。

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