晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

半導體業：先進製程或高階產品可轉嫁客戶 受關稅影響小

2025/08/01 08:58

汎銓（6830）董事長柳紀綸表示，先進製程或高階產品可轉嫁客，受關稅影響小。（資料照）汎銓（6830）董事長柳紀綸表示，先進製程或高階產品可轉嫁客，受關稅影響小。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國白宮宣布對台灣對最新等關稅出爐，將課徵20%關稅，比日、韓的15%還高，對台灣半導體業影響最關鍵是後續的晶片關稅尚未確定，半導體檢測分析廠汎銓（6830）董事長柳紀綸表示，不管對等關稅或晶片關稅為何，對台灣先進製程或高階產品的廠商而言，都可將關稅轉嫁客戶，受影響小，成熟製程或產品較成熟的廠商，受傷將會較明顯。

柳紀綸認為，美國祭出對等關稅，就是要逼廠商赴美國投資設廠，台灣除了台積電之外，後續可能還會有一些廠商會評估前往，包括IC設計公司。

柳紀綸表示，該公司是技術服務業，沒有產品進口到美國要付關稅的問題，而且，汎銓去年已在美國設有子公司「MSS USA CORP」，由他的兒子柳淳浩擔任執行長，並在加州矽谷購置廠房，採購設備也是零關稅，已在去年5月正式開幕啟用，提供當地知名客戶材料分析服務，這是汎銓因應美國製造趨勢和關稅戰，布局海外市場的策略，長期而言，對汎銓是利多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財