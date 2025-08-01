台灣關稅20％！網通業者不驚 重點是哪裡出貨

啟碁布局台灣、越南。（擷取啟碁官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣關稅20%！不願具名的網通業者說，台灣關稅高於日、的15%，看似不利，不過，網通廠已經陸續全球布局，台灣廠商從哪裡出貨到美國的選擇很多，多數網通廠都已在東南亞布局，所以影響有限。

網通業者說，如果台灣是10%，就要考慮要不要移回台灣，但台灣建廠成本、人工成本貴上好幾倍，在台灣跟東南亞的越南、菲律賓關稅差不多，也就不用搬了。越南關稅20%、菲律賓19%。

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越南可說是台灣網通廠集散地，包括國內網通廠包括啟碁（6285）、智易（3596）、智邦（2345）、正文（4906）、明泰（3380）、建漢（3062）、神準（3558）、合勤控（3704）等在越南都設有生產基地。

網通廠中的生產基地位於菲律賓的有中磊（5388）、光聖（6442）等。

另外，印度關稅25%，少數台廠在印度設廠，但都是提供印度市場，並非出貨到美國，所以影響微乎其微。

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