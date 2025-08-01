總統府11:30記者會 賴清德喊話：20％關稅後續協議可望再調降

總統賴清德。（資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今日透過臉書向國人喊話說，稍早，美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20％。只要後續達成協議，可望再調降稅率。總統並預定今日上午11點30分在總統府召開記者會，向國人完整說明。

賴清德指出，主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20％的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。

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總統並感謝談判團隊的辛苦，強調在時程有限的情形下，經過四個回合實體磋商，以及多次視訊會議，目前已經完成技術性磋商，並且堅守維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務。雖然今天美方所公布的稅率只是暫時性的措施，但執政團隊一定會再接再厲，持續爭取合理稅率，完成關稅談判的最後關卡。

涉外官員也提出四點說明，首先，這是暫時性的稅率，這是美方通知，台美完成最後經貿協議前的「階段性稅率」，並表示將繼續與我方磋商，完成磋商後，最後我國將取得更好的稅率。其次，雙方將持續磋商完成最終協議：主要原因為美方同時與多國協商，尚待與我方進行最後總結會商。再者，暫時性稅率從32％大幅降到20％，凸顯與美方談判進行正面。另外，20％的暫時性稅率，比今天宣布的部分國家略高，主要為我國是美國前六大逆差國。

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