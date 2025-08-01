2奈米還未推出、客戶搶先卡位 ! 外媒估「這時間」台積電市值上看3兆美元

外媒報導，台積電2奈米路線圖，預示著市值將朝向3兆美元的成長。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電正蓄勢待發，預計將在今年下半年正式量產2奈米製程，這波新技術尚未上市，市場需求就已遠超過過去世代，顯示台積電依舊是全球晶圓代工技術與產能的領頭羊。

外媒指出，該技術將鞏固台積電的市場地位，其市值將加速邁向3兆美元。若依計畫持續推進，預估台積電市值在未來5年有望從目前的1.25兆美元（約新台幣37.4兆元）躍升至3兆美元（約新台幣89.8兆元），成為全球最具影響力的科技公司之一。

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據報導，目前台積電是全球第九大市值企業，儘管規模龐大，但市場預估未來5年營收將以年複合成長率近20%速度前進，而支撐這一波成長動能的核心，就是2奈米（N2）製程技術。專家指出，2奈米節點在效能與能效比上都比前一代3奈米更具優勢，相當受到手機與AI運算晶片等多元客戶的青睞。

據官方數據顯示，2奈米晶片在相同效能條件下，能耗可較3奈米降低25至30%。換言之，手機使用時間可延長，高效能運算的運作成本亦可顯著下降，對於日益仰賴AI運算、耗能龐大的資料中心來說，極具吸引力。

台積電也同步揭示未來藍圖，2026年將推出A16節點（1.6奈米）製程，預計再壓低15至20%的功耗，2028年更將進一步邁入1.4奈米（A14）世代，這將進一步鞏固台積電的技術領先地位，持續擴大與競爭對手的技術差距。

隨著2奈米製程正式商用倒數計時，台積電再次證明，掌握先進製程節點的能力不僅是技術實力的象徵，更是企業長期價值倍增的關鍵驅動力。

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