談崩了！瑞士和美國未達成貿易協議 慘吞39％關稅比4月還要高

根據美國總統川普週四（7月31日）晚間簽署的行政命令，美國將對來自瑞士的進口商品課徵 39% 的關稅，這稅率比4月公布的31%還要高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國總統川普週四（7月31日）晚間簽署的行政命令，美國將對來自瑞士的進口商品課徵 39% 的關稅。值得注意的是，這項結果遠高於川普今年 4 月首次提出的 31% 關稅威脅。當時川普對數十個貿易夥伴宣布關稅計畫，但隨後延後實施以保留談判空間。該談判期原訂於 7 月初結束，後來延長至 8 月，目前川普僅與少數國家達成協議。

《彭博》報導，瑞士原本希望透過協商，來化解與美國的貿易爭端，但在談判過程中陷入僵局，主要是瑞士政府必須在「維持對外經貿開放」與「保護本國農業利益」之間取得平衡。

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報導指出，儘管瑞士農業占整體經濟比重不到 1%，但在國內擁有巨大的政治影響力。農民團體與相關遊說團體曾強烈反對任何可能削弱瑞士高額農業關稅的協議。

與瑞士相比，包括歐盟、日本與南韓在內的其他貿易夥伴，與美方談妥貿易協議後，僅被課以 15% 的關稅。這使得瑞士成為目前受到美國最高關稅打擊的國家之一。

根據美國官方數據，去年美國對瑞士出現 380 億美元的貿易逆差，略低於美國10大貿易赤字來源國。

至於瑞士對美國貿易順差的關鍵，來自製藥與化工產品出口，諾華（Novartis AG）與羅氏（Roche Holding AG）兩大藥廠為瑞士經濟貢獻重大。

川普在今年4 月宣布對等關稅政策時，瑞士出口商遭遇雙重壓力，瑞士法郎匯率迅速升值，導致瑞士國家銀行（SNB）之後將政策利率降至0%，儘管該行此前已暗示將結束寬鬆政策。

瑞士總統兼財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）於 6 月底曾審慎樂觀地表示，瑞士將能夠和美國達成協議。她指出，美方已接受瑞士並未操縱匯率的說法。事實上，在川普第一任期內，美國財政部曾將瑞士列入疑似操縱匯率的名單。

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