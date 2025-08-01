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GDP增速創4年新高 ! 外媒稱台灣成為全球數位經濟的「最佳風向球」

2025/08/01 08:56

人工智慧熱潮推動台灣第二季經濟達4年來最快成長。（歐新社）人工智慧熱潮推動台灣第二季經濟達4年來最快成長。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於全球人工智慧熱潮，台灣經濟在今年第二季大放異彩，GDP年增率達7.96%，創下4年來新高，不僅遠超上季的5.48%，也擊敗《彭博》調查的經濟學家預測，原本市場預估中位數為5.7%。

據報導，澳紐銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆直言，台灣GDP幾乎可視為全球數位經濟的最佳風向球，AI所需的高精密運算需求將持續推升台灣出口、外人直接投資與資金流入股市。

外媒指出，全球數位經濟進入結構性成長期之際，台灣再度憑藉其晶片與AI伺服器的核心地位，躍居全球供應鏈的要角。

根據台北主計總處週四公布的數據，這一波成長主要來自創紀錄的出口表現，單季出口總額高達1540億美元，其中淨出口貢獻了超過3分之2的經濟增長，另有約5分之1來自投資。台灣央行原先預測第二季GDP成長為5.5%，主計總處估為5.23%，均被實際數據遠遠拋在後頭。

報導指出，為邁向2028年整體經濟產值達1兆美元的目標，台灣政府正積極強化高科技製造與對外經貿協定。

對此，荷蘭ING銀行大中華區首席經濟學家宋林認為，目前台灣成長動能強勁，但對美出口過度依賴埋下風險，若台美貿易協議真的有所突破，今年下半年經濟仍有望維持強勁。《彭博》經濟研究指出，台灣經濟表現優於預期，顯示其在全球貿易逆風下仍具韌性，AI與晶片需求成為成長主引擎，但其中部分動能可能是因應潛在貿易中斷而提前備貨所致。

儘管成長亮眼，但台灣央行對下半年表現仍持保留態度。根據6月會議紀要指出，若出口出現明顯萎縮，政策需保留彈性。內需方面，本季零售銷售意外下滑，原因之一是消費者預期進口車關稅可能因貿易談判而調降，選擇延後購買。

法國興業銀行（Natixis）資深經濟學家吳卓殷表示，目前台灣擁有強勁AI需求與關稅前備貨效應帶來的順差支撐，但真正的挑戰將在於台美雙方所談成的合理關稅條件，並妥善因應美國232調查帶來的不確定性。

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