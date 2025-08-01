晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

德國智庫 : 稀土管控是美真正「痛點」晶片制裁效果有限

2025/08/01 10:27

美國官員警告稱，如果美中未能達成貿易協議，中國商品的關稅可能再次飆升至3位數水準。（資料照，路透）美國官員警告稱，如果美中未能達成貿易協議，中國商品的關稅可能再次飆升至3位數水準。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前美中兩國尚未達成貿易協議，雙方同意繼續努力延長8月12日到期的90天關稅休戰期，而這一輪會談與先前兩次「並無實質差異」，雙方似乎都在「拖時間，等待局勢轉變」。

對此，柏林墨卡託中國研究中心（MERICS）專家宋濤表示，中國在這一領域佔上風，因為「晶片牌」的效果不如稀土。

宋濤指出，稀土材料和磁鐵對全球汽車、半導體和航空航太工業至關重要，中國可以利用對全球稀土材料和磁鐵市場的控制權。他直言，稀土管控才是真正的「痛點」。

專家表示，美國川普總統發動關稅戰主要目的之一，就是劍指中國，期望改善不公平貿易行為，縮減貿易逆差，並重塑全球供應鏈，並促進產業回流美國，抑制中國產業發展。但在取得一系列勝利之後，華盛頓發現與中國達成有利的協議，可能不那麼容易。

德媒報導，對美方而言，與中國達成協議遠比日前與歐盟、日本、英國、東南亞多國簽訂的貿易協議更具挑戰。雙方的戰略籌碼落差明顯，中國掌握全球稀土供應，美國則以限制AI晶片出口為武器。

據報導，美中雙方在5月日內瓦會談後，美國將對中國商品的關稅從145%調降至30%，中國也將反制關稅從125%降至10%，暫時緩解雙方貿易戰升溫。

緊接著在6月倫敦談判，出口管制被正式納入貿易討論範圍，這項前所未有的舉措，模糊了貿易與國家安全之間的界線。現今，這次在斯德哥爾摩的磋商，仍無重大突破。宋濤形容，目前美中雙方似乎都在「拖時間，等待局勢轉變」。

目前是否延長休兵，將由美國總統川普拍板。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）帶隊參與會談，他表示會談是「建設性」的，但「任何決定都需川普總統定奪」。

目前雙方談判僵持不下。美國官員警告稱，如果未能達成協議，中國商品的關稅可能再次飆升至3位數水準，而中方也已表態希望延長現有關稅暫停措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財