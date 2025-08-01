德國智庫 : 稀土管控是美真正「痛點」晶片制裁效果有限

美國官員警告稱，如果美中未能達成貿易協議，中國商品的關稅可能再次飆升至3位數水準。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前美中兩國尚未達成貿易協議，雙方同意繼續努力延長8月12日到期的90天關稅休戰期，而這一輪會談與先前兩次「並無實質差異」，雙方似乎都在「拖時間，等待局勢轉變」。

對此，柏林墨卡託中國研究中心（MERICS）專家宋濤表示，中國在這一領域佔上風，因為「晶片牌」的效果不如稀土。

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宋濤指出，稀土材料和磁鐵對全球汽車、半導體和航空航太工業至關重要，中國可以利用對全球稀土材料和磁鐵市場的控制權。他直言，稀土管控才是真正的「痛點」。

專家表示，美國川普總統發動關稅戰主要目的之一，就是劍指中國，期望改善不公平貿易行為，縮減貿易逆差，並重塑全球供應鏈，並促進產業回流美國，抑制中國產業發展。但在取得一系列勝利之後，華盛頓發現與中國達成有利的協議，可能不那麼容易。

德媒報導，對美方而言，與中國達成協議遠比日前與歐盟、日本、英國、東南亞多國簽訂的貿易協議更具挑戰。雙方的戰略籌碼落差明顯，中國掌握全球稀土供應，美國則以限制AI晶片出口為武器。

據報導，美中雙方在5月日內瓦會談後，美國將對中國商品的關稅從145%調降至30%，中國也將反制關稅從125%降至10%，暫時緩解雙方貿易戰升溫。

緊接著在6月倫敦談判，出口管制被正式納入貿易討論範圍，這項前所未有的舉措，模糊了貿易與國家安全之間的界線。現今，這次在斯德哥爾摩的磋商，仍無重大突破。宋濤形容，目前美中雙方似乎都在「拖時間，等待局勢轉變」。

目前是否延長休兵，將由美國總統川普拍板。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）帶隊參與會談，他表示會談是「建設性」的，但「任何決定都需川普總統定奪」。

目前雙方談判僵持不下。美國官員警告稱，如果未能達成協議，中國商品的關稅可能再次飆升至3位數水準，而中方也已表態希望延長現有關稅暫停措施。

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