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蘋果財測超預期 關稅成本預估高達11億美元

2025/08/01 10:17

蘋果執行長庫克表示，美國關稅恐導致蘋果單季成本增加11億美元。（法新社資料照）蘋果執行長庫克表示，美國關稅恐導致蘋果單季成本增加11億美元。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技大廠蘋果（Apple）週四公佈最新財報，第4季營收預測超出預期，不過，蘋果執行長庫克（Tim Cook）也警告，美國關稅恐導致蘋果單季成本增加11億美元（約新台幣330.77億元）。

《路透》報導，蘋果公佈，截至6月28日的第3季營收為940.4億美元（約新台幣2.82兆元），較去年同期成長10％，超過分析師預期的895.4億美元（約新台幣2.69兆元）。每股盈餘1.57美元，高於預期的1.43美元。

作為美國總統川普（Donald Trump）所發起的貿易戰核心，關稅已經導致蘋果在截至6月的這1季損失了8億美元（約新台幣240.56億元），但同時也推動一些消費者在今年春末購入iPhone。這些消費行為幫助蘋果在本會計年度Q3的銷售額超越預期，增幅達到至少4年來最大。

最暢銷的產品iPhone銷售額成長了13.5％，達到445.8億美元（約新台幣1.34兆元），超過分析師預期的402.2億美元（約新台幣1.2兆元）。

儘管關稅影響持續，蘋果仍預期營收將實現成長，財務長帕雷克 （Kevan Parekh）表示，本季收入預計將出現中高個位數成長，這將超越分析師預估成長3.27％達到980.4億美元（約新台幣2.94兆元）。

蘋果近期一直積極轉移銷往美國市場的商品產線，在印度生產iPhone，越南生產Mac和Apple Watch等其他產品。許多蘋果商品仍可能面臨不斷變化的最終關稅稅率影響，但目前已有許多商品獲得豁免。

以主要市場來看，包括美國在內的美洲地區面臨關稅壓力，本季銷售成長9.3％，達到412億美元（約新台幣1.23兆元）；在大中華地區，銷售額達153.7億美元（約新台幣4621.75億元），年增10％，也高於151.2億美元（約新台幣4546.58億元）的預期。

庫克受訪時提到，蘋果預估，本季的9.6％銷售成長當中，約有1個百分點歸功於消費者在潛在關稅生效前的購買。庫克指出，在本季初就能看到一些跡象，具體來說，是與關稅公告相關的一些提前銷售。

美國目前仍在與中國和印度進行談判，白宮最新公佈的稅率顯示，印度將面臨25％的關稅，不過分析師認為，從長遠來看，印度仍可能為蘋果保留成本優勢。

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