只有人類才做得到！微軟最新報告揭「最難被AI取代的10個工作」

船舶工程師是目前最不容易受到 AI 影響的工作之一。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）技術快速進入辦公室工作流程，傳統藍領職業正重新獲得市場青睞。根據微軟最新發表的報告《生成式AI對職業的影響》，點出AI對白領工作的影響程度遠高於藍領族群，顯示就業市場結構正經歷深刻轉變，報告並列出了目前最不容易受到 AI 影響的10大工作職位，其中抽血師（Phlebotomist）高居首位。

《CNBC》報導，該報告分析了2024年1月至9月期間，美國用戶與微軟 Bing Copilot 聊天機器人之間的20萬筆匿名互動數據，重點觀察 AI 在用戶完成任務過程中所扮演的角色。研究團隊定義「用戶目標」為用戶想完成的工作任務，而「AI 行動」則是 AI 實際執行的任務操作，藉此判斷生成式 AI 取代哪些工作內容。在某些情況下，AI 並非直接執行任務，而是提供操作指引。

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報告指出：「舉例來說，若用戶想弄清楚如如何列印文件，其『用戶目標』是操作辦公設備，而 『AI 行動』則是訓練他人使用該設備。」

根據研究結果，用戶最常向 AI 尋求協助的領域包括「資訊蒐集」、「撰寫文本」與「與他人溝通」等任務，這些也正是生成式 AI 最能有效執行的項目。報告指出，AI 多半以教練、顧問或教師的方式，提供資料與解釋資訊給使用者。

從職業暴露風險來看，翻譯、歷史學者、作家與銷售人員等白領職業，被視為最容易受到生成式 AI 技術的衝擊。相較之下，以人力或機械操作為主的藍領職業，如洗碗工、按摩師、屋頂工、旅館房務人員與清潔工，則被歸類為 AI 曝露風險最低的族群。

微軟提醒，該報告僅聚焦於大型語言模型（LLM）的應用場景，尚未納入自動化與機器監控等其他 AI 技術對勞力型工作的潛在影響，例如卡車駕駛。

微軟報告也列出目前最不容易受到 AI 影響的10大工作職位，依序為：抽血師、護理師助理（Nursing assistants）、危險物質清除工人（Hazardous materials removal workers）、油漆工、泥作工及其助手（Helpers, painters, plasterers）、遺體防腐處理員（Embalmers）、工廠與系統操作員（Plant and system operators）、口腔顎面外科醫師（Oral and maxillofacial surgeons）、汽車玻璃安裝與維修人員（Automotive glass installers and repairers）、船舶工程師（Ship engineers）、輪胎維修與更換人員（Tire repairers and changers）。

未來工作領域專家傑蘇塔桑（Ravin Jesuthasan）說：「AI 已徹底改變白領工作的樣貌，技能附加價值正快速縮水。」他認為人們必須更快速地重新學習與進階訓練，才能應對轉型。

傑蘇塔桑指出，藍領職業近年已大幅演變，不僅需求穩定、待遇提升，且越來越多技術門檻，成為越來越吸引年輕人的職涯選項，加上 AI 曝險風險低，這些工作將更受歡迎，「過去那些又髒又累的藍領工作，如今因為技術含量高，薪資反而變得相當可觀。」

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