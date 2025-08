只有人類才做得到！微軟最新報告揭「最難被AI取代的10個工作」

船舶工程師是目前最不容易受到 AI 影響的工作之一。示意圖。(法新社)

〔財經頻道/綜合報導〕隨著人工智慧(AI)技術快速進入辦公室工作流程,傳統藍領職業正重新獲得市場青睞。根據微軟最新發表的報告《生成式AI對職業的影響》,點出AI對白領工作的影響程度遠高於藍領族群,顯示就業市場結構正經歷深刻轉變,報告並列出了目前最不容易受到 AI 影響的10大工作職位,其中抽血師(Phlebotomist)高居首位。

《CNBC》報導,該報告分析了2024年1月至9月期間,美國用戶與微軟 Bing Copilot 聊天機器人之間的20萬筆匿名互動數據,重點觀察 AI 在用戶完成任務過程中所扮演的角色。研究團隊定義「用戶目標」為用戶想完成的工作任務,而「AI 行動」則是 AI 實際執行的任務操作,藉此判斷生成式 AI 取代哪些工作內容。在某些情況下,AI 並非直接執行任務,而是提供操作指引。

報告指出:「舉例來說,若用戶想弄清楚如如何列印文件,其『用戶目標』是操作辦公設備,而 『AI 行動』則是訓練他人使用該設備。」

根據研究結果,用戶最常向 AI 尋求協助的領域包括「資訊蒐集」、「撰寫文本」與「與他人溝通」等任務,這些也正是生成式 AI 最能有效執行的項目。報告指出,AI 多半以教練、顧問或教師的方式,提供資料與解釋資訊給使用者。

從職業暴露風險來看,翻譯、歷史學者、作家與銷售人員等白領職業,被視為最容易受到生成式 AI 技術的衝擊。相較之下,以人力或機械操作為主的藍領職業,如洗碗工、按摩師、屋頂工、旅館房務人員與清潔工,則被歸類為 AI 曝露風險最低的族群。

微軟提醒,該報告僅聚焦於大型語言模型(LLM)的應用場景,尚未納入自動化與機器監控等其他 AI 技術對勞力型工作的潛在影響,例如卡車駕駛。

微軟報告也列出目前最不容易受到 AI 影響的10大工作職位,依序為:抽血師、護理師助理(Nursing assistants)、危險物質清除工人(Hazardous materials removal workers)、油漆工、泥作工及其助手(Helpers, painters, plasterers)、遺體防腐處理員(Embalmers)、工廠與系統操作員(Plant and system operators)、口腔顎面外科醫師(Oral and maxillofacial surgeons)、汽車玻璃安裝與維修人員(Automotive glass installers and repairers)、船舶工程師(Ship engineers)、輪胎維修與更換人員(Tire repairers and changers)。

未來工作領域專家傑蘇塔桑(Ravin Jesuthasan)說:「AI 已徹底改變白領工作的樣貌,技能附加價值正快速縮水。」他認為人們必須更快速地重新學習與進階訓練,才能應對轉型。

傑蘇塔桑指出,藍領職業近年已大幅演變,不僅需求穩定、待遇提升,且越來越多技術門檻,成為越來越吸引年輕人的職涯選項,加上 AI 曝險風險低,這些工作將更受歡迎,「過去那些又髒又累的藍領工作,如今因為技術含量高,薪資反而變得相當可觀。」

