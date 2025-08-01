愛好變年營收15億元！42歲CEO分享從二手店淘寶到創業過程

Ryan Vesler是Homage的創始人兼執行長，Homage是1家總部位於俄亥俄州哥倫布市的運動和流行文化服裝品牌。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕愛好變年營收15億元，42歲復古運動服裝愛好者、現Homage執行長維斯勒（Ryan Vesler）表示，從小就喜愛在舊貨店裡尋求那種能淘到1件酷炫復古運動衫或T恤的刺激感，在大學期時，他透過在當地二手店淘古董，並在eBay上出售來賺取外快，每年營收近2萬美元（約新台幣60億元），足以養活自己，並希望能將自己設計的運動圖案印在空白T卹，在2007年創立Homage。

由於產品在小學校賣的很好，於是他鼓起勇氣，開始接觸當地的橄欖球明星，與Homage合作，創業2年營收就突破100萬美元（約新台幣3000萬），然真正轉淚點是在2016年，NBA球星詹姆斯在2016年穿著他的品牌T卹走下球隊專機時，隨著越來越多的運動員在公開場合穿著Homage，也與更多合作夥伴簽約，如今營收已超過5000萬美元（約新台幣15億元）。

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CNBC報導，維斯勒的收藏始於經典款Air Jordan運動鞋和博·傑克森（Bo Jackson’s）的耐吉（Nike）週邊商品。大學期間，他透過在當地二手店淘古董並在eBay上出售來賺取額外收入，最終每年的收入接近2萬美元，足以養活2005年畢業後的自己，這讓他開始嘗試製作自己的產品。

2007年，他在父母家的地下室創辦了Homage，用從eBay上賺到的1萬多美元購買了American Apparel的空白T卹，並在上面印上自己設計的運動圖案。他說，他希望自己的設計充滿樂趣、創意，能喚起那種在二手店淘到獨一無二的寶貝時的那種喜悅。

他把T卹拿到當地的大學書店去試穿，在接下來的1年裡，他建立了1個客戶名單，其中包括一些較小的當地學校，例如他的母校，以創造Homage作為優質品牌的聲譽。

這些產品在規模較小的學校裡賣得很好，這讓維斯勒鼓起勇氣，開始接觸當地的橄欖球明星，與Homage合作。他與俄亥俄州立大學兩屆海斯曼獎得主阿奇·格里芬進行了1次面對面的會面，並與格里芬簽署了合作協議，授權生產一系列印有這位前跑衛肖像的T卹。

與俄亥俄州立大學的交易立即帶來了需求激增，憑藉這些訂單帶來的收入，維斯勒增加了Homage公司庫存的空白襯衫數量，並僱用了更多員工來應對更大的工作量。維斯勒說，2009年，公司的年銷售額首度突破100萬美元。

Homage 一直主要透過大學書店和官網銷售，直到2015年才與NBA達成全國授權協議，維斯勒表示，當他給所在的球隊克利夫蘭騎士隊寄了1箱T卹，而NBA球星詹姆斯在2016年穿著他的品牌T卹走下球隊專機時，他感到非常驚訝。

隨著越來越多的運動員在公開場合穿著該品牌，Homage也與更多合作夥伴簽約，其中包括 NFL、迪士尼的《星際大戰》和漫威系列，如今根據CNBC Make It審查的文件顯示，該品牌在2024年的收入超過5000萬美元。

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