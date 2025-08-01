美股收盤》川普關稅大限將至！道瓊跌330點 台積電ADR走低

週四美股下跌。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普設定8月1日關稅時限將至，各國談判進入最後階段，而科技股的上漲未能提振大盤，美國股市週四走低，道瓊下跌330.30點，跌幅0.74%，報44130.98點；標普500指數下跌0.37%，連續第三個交易日下跌，那斯達克指數小跌0.03%，費城半導體指數下挫3.10%，台積電ADR跌0.53%，收在241.62美元。

綜合外媒報導，Meta受廣告效能提升與AI應用成長推動，營收預測看漲，股價飆升 11.25%，收於773.44美元的歷史高點。資料中心巨頭微軟發布強勁的獲利報告，股價上漲3.95%，市值一度突破4兆美元，成為繼輝達之後第二家達到里程碑的美國上市公司。

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不過，其他與人工智慧相關的股票表現疲軟，如晶片製造商博通下跌2.97%，輝達下跌0.78%，英特爾跌2.65%，對半導體類股帶來壓力。此外，聯合健康和默克藥廠分別下跌6.19%和4.44%，領跌道瓊指數。

關稅消息方面，川普宣布，對墨西哥進口產品徵收25%的關稅將延長90天。美國財政部長斯科特貝森特週四表示，與中國的談判已達到「雙方具備達成協議的條件」的程度，然而貝森特並未透露相關細節，也未表明何時能夠達成協議。投資人將關注週五的非農業就業報告和8月1日關稅最後期限。

道瓊工業指數下跌330.30點或0.74%，收44130.98點。

標準普爾500指數下跌23.51點或0.37%，收6339.39點。

那斯達克指數下跌7.22點或0.03%，收21122.45點。

費城半導體指數下跌179.40點或3.10%，收5607.92點。

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