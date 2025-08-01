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墨西哥總統：美延後課徵高額關稅　維護北美協定

2025/08/01 03:54

〔中央社〕墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天說，美國總統川普決定延後對墨西哥產品課徵更高關稅稅率，「維護」了現行的北美自由貿易協定。

法新社報導，薛恩鮑姆與川普談話後在晨間記者會上說，比起其他同樣面臨美國新進口關稅的國家，墨西哥政府已盡可能達成最佳協議。

她說，兩國政府也接近敲定一項安全協議，以打擊跨境毒品走私，並防止槍枝從美國走私到墨西哥。

川普指責墨西哥在阻止毒品流通方面做得不夠多，他在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，他已「同意將我們前一小段時間完全一樣的協議延長90天」。

未被納入美墨加貿易協定（USMCA）的墨西哥商品目前面臨25%的美國關稅。

川普在第一次執政期間成功推動重新談判，促使美墨加貿易協定於2020年7月生效，取代了原先的北美自由貿易協定（NAFTA）。3國預定明年7月重新檢視美墨加貿易協定。

薛恩鮑姆呼應川普對美墨加貿易協定的高度讚許，將這項協定稱為「史上最佳貿易協議之一」，也是「我們唯一可與亞洲國家競爭的方法，尤其是中國」。

墨西哥於2023年取代中國，成為美國的最大貿易夥伴，墨西哥出口商品有8成以上輸往美國。1140801

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