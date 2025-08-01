再等一等 白宮：沒收到關稅通知國家 將以函件或行政命令通知

白宮表示，凡尚未與川普政府談妥貿易協議，或收到關稅通知信函的國家，將於當天結束前（即台灣時間8月1日中午）收到美方關於貿易條件的通知。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕川普政府對等關稅8月1日上路，台灣稅率備受關注，但至台灣時間1日凌晨仍未公布。

白宮在美東時間7月31日表示，凡尚未與川普政府談妥貿易協議，或收到關稅通知信函的國家，將於當天結束前（即台灣時間8月1日中午）收到美方關於貿易條件的通知。

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白宮發言人李威特表示，「貿易團隊正日以繼夜，盡可能與各國保持聯繫，但若仍未接獲我們通知，今晚午夜前將會以函件或行政命令的形式收到。」

根據川普4月2日「解放日」宣布的對等關稅稅率，台灣輸美商品將課徵32％關稅。

川普近日陸續宣布各國新關稅稅率，日本、南韓等亞洲鄰近國家的最新稅率均降為15％，越南及菲律賓稅率則是20％與19％。

行政院發言人李慧芝7月31日主持政院會後記者會時表示，行政院副院長鄭麗君與談判團隊仍在美國磋商，談判進度持續推進，雙方已完成技術性磋商，就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性、經濟安全等議題達成一定共識，也商討投資、採購等經貿合作議題，正持續磋商聯合聲明，待美國政府決策流程確立後，就會向民眾報告說明。

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