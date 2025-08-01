制裁法官、關稅達50％ 川普為極右盟友出氣棒打巴西

美國總統川普（右）為了力挺極右派盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），與巴西政府的對抗升高。左為巴西總統魯拉。（法新社檔案照）

首次上稿 7-31 23:08

更新時間 8-01 06:23

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普為了力挺極右派盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），與巴西政府的對抗升高，30日以反外國侵犯人權法，制裁審理波索納洛案的巴西大法官，同時對巴西加徵關稅，使其遭美課徵關稅達到50%。

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美國政府根據打擊外國侵犯人權和貪腐行為的「全球馬格尼茨基人權問責法」（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act），制裁負責審理波索納洛涉嫌策劃政變案的巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes），同時，川普30日簽署行政命令，對巴西貨品加徵40%關稅，使巴西遭美課徵關稅達到50%。

川普多次批評巴西司法機關起訴波索納洛，是「政治起訴」、「獵巫」，並且指巴西政府非法審查網路上的保守派言論，他30日簽署行政命令時，再度批評巴西政府和最高法院的行動，「威脅美國國家安全、外交政策和經濟」。

《紐約時報》報導，針對莫瑞斯的行動，是美國政府罕見動用其所能用、最嚴厲的其中一種人權制裁措施。這兩項同步祭出的措施顯示，在巴西官員尋求對話之際，白宮急劇升高這兩個西半球人口最多國家之間的外交危機。

在川普宣布對巴西最新行動前數小時，一直公開力抗川普施壓的巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在《紐約時報》同日刊登的專訪中說，「我想對川普來說，很重要的是，他要考慮一點：如果他想打政治戰，那就把它當做一場政治戰來打，如果他想談貿易，那就坐下來討論貿易。但是你不能把所有事情都混為一談」。

他力促川普避免使美洲兩大經濟體陷入「雙輸」關係，但強調「沒有理由害怕…巴西絕不會以好像我們是一個小國對一個大國那樣談判，巴西會以主權國家之姿談判」。魯拉重申，波索納洛案是司法事務、是沒得談判的，「巴西有憲法，這名前總統是在享有充分辯護權下受審判」。

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