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「泰」低迷！上半年6200多家泰企倒閉 房地產淪海嘯第一排

2025/07/31 22:40

泰國房市吹寒風，建築業及房仲業受衝擊。（示意圖，歐新社）泰國房市吹寒風，建築業及房仲業受衝擊。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據泰國商業發展部（DBD）統計，受經濟放緩衝擊，2025 年上半年有 6244 家企業倒閉，建築業及房仲業成海嘯第一排。

《Nation Thailand》7月31日報導，DBD 局長 Auramon Supthaweethum 表示，2025 年 6 月新註冊企業數量為 7023 家，年減4.46%；上半年新註冊企業總數為4萬3838家，年減5.49%。

2025年上半年新註冊數量最多的三大商業領域依序為，一般建築業3490家、房仲業2870家、餐飲業1832家。這三個產業分別佔企業註冊總數的7.96%、6.55%和4.18%。

受到經濟放緩衝及，企業倒閉數量也顯著攀升。2025年6月，共有1468家企業停業，年增3.67%。2025年上半年，共有6244家企業倒閉，年增3.39%。

2025年上半年企業倒閉最多的產業前三名依序為，一般建築業倒閉家數為547家、房仲業倒316家、餐飲業倒掉276家企業。這三個產業分別佔企業倒閉總數的8.76%、5.06%和4.42%。

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