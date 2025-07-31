晶片獲利雪崩94％祭狠招 傳三星砍HBM3E價格盼輝達下單

三星電子第二季業績表現欠佳。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子第二季財報不如預期，其中晶片部門單季獲利4000億韓元（約台幣94.68億），年減94％。為了挽救低迷的業務，傳出三星暗示下調 HBM3E（第 5 代高頻寬記憶體）的價格，外界研判此舉可能希望吸引輝達的興趣，因為目前為止，三星HBM尚未獲得輝達認證。

《Wccftech》報導，就三星及其HBM業務而言，迄今為止，這家韓國巨頭的處境面臨挑戰，因為該公司仍未獲得輝達的訂單。為此，三星似乎採取更積極的策略，並在最近的第二季財報電話會議上披露HBM價格受到的影響，聲稱HBM的供應已超過需求，降價可能是三星吸引客戶興趣的一種方式。

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報導說，三星第二季業績欠佳，晶片部門收入暴跌94%，營業利潤也大幅下滑。在晶片方面，三星直到最近才與特斯拉達成一項價值165億美元的巨額交易，引起業界關注。在高頻寬記憶體（HBM）方面，三星取得一些進展，尤其是最近AMD開始採用HBM。儘管如此，三星目前仍未能打入輝達的供應鏈，更重要的是，在市場上也未能與SK海力士競爭。

鑑於三星擁有HBM最大的生產線之一，HBM 價格下降可能會有利於三星。這意味著，透過提供更便宜的 HBM3E，不僅可迫使競爭對手降價，也可能獲得部分市占。

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