銳澤第2季每股獲利2.84元 第3季審慎樂觀

銳澤第2季每股獲利2.84元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕廠務氣體供應系統廠銳澤（7703）公布第2季財報，稅後淨利達9864萬元，年增145.94％，每股稅後盈餘（EPS）為2.84元，年增123.62％，稅後淨利達1.67億元，年增61.49％，雖股本膨脹，上半年每股稅後盈餘（EPS）仍達4.8元。展望第3季，銳澤持審慎樂觀看法。

銳澤第2季合併營收達6.78億元，年增45.53％，創歷史單季新高，受惠旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務需求穩定成長，加上公司成本與費用控制得宜，挹注單季稅後淨利達9864萬元，年增145.94％，每股稅後盈餘（EPS）為2.84元，年增123.62％。

請繼續往下閱讀...

銳澤累計今年上半年營收達11.77億元，年增38.49％，稅後淨利達1.67億元，年增61.49％，雖股本膨脹，上半年每股稅後盈餘（EPS）4.8元。

銳澤表示，隨著台灣半導體產業客戶持續推動新廠擴建計畫，帶動高可靠度氣體供應系統及相關工程服務的強勁需求，進一步助力銳澤旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務訂單表現提升，其中，第2季氣體二次配拆移機服務銷售表現金額較去年同期成長達58.96％水準，進一步推升整體產能稼動率站穩高檔，奠定集團良好成長動能。

銳澤指出，公司掌握氣體供應系統的關鍵技術、長期累積客戶服務經驗，在高科技廠房氣體系統市場建立穩固的競爭優勢，支撐目前整體在手訂單維持高檔水準，此外，公司仍持續對營業成本、費用良好管控力道，帶動單季毛利率、營業利益率分別攀升至25.21％、18.97％。

展望2025年第3季，銳澤持審慎樂觀看法，隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，創造整體營運良好加分效果。此外，銳澤近年積極拓展海外佈局，除日本以外，也同步推動新加坡、美國據點規劃，藉由多據點、在地化策略滿足全球半導體區域化建廠浪潮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法