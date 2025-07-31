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台積電1160元創收盤新天價 7月外資爆買近11萬張

2025/07/31 20:46

台積電今天收在1160元創收盤新高價。（記者洪友芳攝）台積電今天收在1160元創收盤新高價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今天盤中達1165元新天價，終場收在1160元也創收盤新高價，上漲5元，市值達30.08兆元，成交量3.31萬張，其中，外資買超9040張，連6買，累計買超超過3萬張，7月以來，共買超達10.96萬張。

美國最新關稅措施將在8月1日正式實施，台灣關稅稅率多少即將揭曉，是否會跟日本、南韓同樣落在15%，台灣會提出多少投資，勢必引發高度關注。此外，美國將在兩周內公布半導體等進口的232國安調查結果，川普要對台灣晶片課多少關稅也引發討論。

儘管美國對台灣的關稅、晶片關稅還待確定，但市場認為，台積電先進製程稱霸全球，AI訂單滿手，具有定價的優勢定位，關稅將可轉嫁客戶，加上已在美國投資設廠，受關稅影響相對有限，帶動外資看好營運前景，紛調高目標價並頻買超，以致股價創新高。

台積電在美國投資已加碼到1650億美元，共將投資興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及一座主要研發中心。第1座廠已於去年第4季採用4奈米製程進入量產，第2座廠正建置無塵室廠務設施，將採3奈米製程技術，第3座廠開始動工中，將採用2奈米和A16製程技術，以滿足當地客戶對AI相關的需求強勁，台積電並將考慮加快生產進度。

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