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中國飲品要登台?「茶顏悅色」、「瑞幸」商標註冊先卡位

2025/07/31 19:41

茶顏悅色是中國湖南長沙的茶飲品牌，屬於茶悅文化集團。（取自官網）茶顏悅色是中國湖南長沙的茶飲品牌，屬於茶悅文化集團。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局公布第二季智慧財產權趨勢，商標註冊申請案2萬4525件，增加3%，創下近10年新高；國內申請人由統一拔頭籌，運動事業發展蓬勃的台鋼也排第二。外國申請人更是多元，中國網紅「葉海洋」、中國茶葉連鎖公司湖南「茶悅文化」、咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」都上榜。

智慧局長廖承威表示，商標申請會比較接近在地化，本、外國人件數比例各為78%與22%。根據智慧局統計，本國人商標註冊申請案1萬9090件，前3大申請人，以統一企業192件排序第一，其次是台鋼96件及國研院86件等，均為正成長。

台鋼近年在體育事業發展，先前已有對籃球布局，此次也對排球領域「台鋼天鷹」進行布局。

觀察本國人申請前三大類別，依序是第35類的廣告、企業經營及批發零售服務等、第43類餐廳、住宿與第30類咖啡、茶及糕點等；反映餐旅消費市場動能恢復與擴大，或經營模式改變，帶動相關商標的申請成長。

值得注意是，外國人商標註冊申請案5435件，以中國1505件最多。前3大申請人，以香港茶悅文化51件排序第一，中國網紅葉海洋46件，此外，2025年發行《哪吒之魔童鬧海》現象級的中國北京光線影業也申請36件，另外，榜上第5則是瑞幸咖啡。

茶悅文化旗下的茶顏悅色與瑞幸咖啡都尚未登台，外界認為可能有進軍台灣的意圖。但廖承威分析，業者來台註冊商標，是有先掛號的意思，但只要三年內未使用就會被廢止，申請很大目的是來台可防止搶註，可以先卡位、再看要怎麼使用，並不一定會有後續商業行為。

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