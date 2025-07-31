宏都拉斯要哭了！貝里斯白蝦輸台將享「零關稅」

貝里斯白蝦輸台將享零關稅。示意圖。（法新社檔案照）

〔記者林菁樺／台北報導〕第2屆臺貝（里斯）經濟合作協定（ECA）行政管理委員會，7月29至30日在臺北舉行，因貝國水產品已通過我國系統性查核，經濟部說明，未來貝國的水產品如白蝦等，可依規定「零關稅」進入我國市場。

臺貝（里斯）經濟合作協定（ECA）行政管理委員會由經濟部政務次長江文若與貝里斯外交暨外貿部次長艾蜜麗亞（Amalia Mai）共同主持，並同步召開ECA各技術委員會，包括食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、技術性貿易障礙、投資促進合作、技術及經濟合作，以及原產地規則等委員會。

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臺貝ECA自2022年1月15日生效以來，2024年貝國對我出口較ECA生效前成長逾3.5倍，尤其是貝里斯的龍蝦，由2021年的第11名躍升成為我第4大進口來源國，顯示臺貝ECA已為雙邊貿易帶來正面效益。

宏都拉斯與我國斷交後，面臨白蝦滯銷窘境，我國則轉向貝里斯、瓜地馬拉等邦交國進口白蝦，宏都拉斯白蝦新聞經常受矚目。貿易署說明，本次會議中，我方恭賀貝國水產品通過我國系統性查核，未來貝國水產品如白蝦等，可依規定「零關稅」進入我國市場。

江文若在會議中強調，貝國長期以來在國際場合支持臺灣的國際參與，雙方在經貿、基礎建設、醫療、教育、婦女賦權等領域皆有合作，期待透過臺貝ECA進一步提升兩國在全球市場的競爭力及深化互利共榮的夥伴關係。

艾蜜麗亞則表示，貝里斯始終與臺灣站在一起，臺灣是貝里斯值得信賴的朋友，雙方的關係建立於共同的民主理念、相互尊重與深厚情誼之上，經過35年多的歲月淬鍊更加堅固，期盼臺貝持續深化經貿夥伴關係，攜手前行。

貝里斯是我國在中美洲地區的重要友邦及夥伴，其優越的地理位置為我商進入美洲的關鍵樞紐，經濟部於7月29日舉辦「貝里斯貿易與投資商機研討會」，吸引我國重要產業公協會及海鮮進口、觀光旅遊、海運承攬、電子資訊等不同領域近百位業者參與，雙方交流熱絡，有助我業者瞭解貝國之優勢與市場環境，進而布局中南美洲。

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