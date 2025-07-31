Q2專利申請台積電稱王 鴻海強勢回歸居次

經濟部智慧局今（31日）公告第二季智慧財產權趨勢，台積電仍以562件位居本國專利申請王。（路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局今（31日）公告第二季智慧財產權趨勢，台積電仍以562件位居本國專利申請王，外國人以美國應用材料242件奪第一；智慧局長廖承威分析，台積電已是一個人的江湖，但研發動能仍不間斷，雖在本國法人明顯稱霸，但鴻海年增274%、101件也重返第二，廖承威分析，從母國開始布局專利，可主張優先權會更為便利。

智慧局統計，今年第2季，我國受理三種專利申請案合計1萬7349件，年減2%。三種專利中，發明專利微幅成長1%，但新型專利年減4%、設計專利年減14%。

請繼續往下閱讀...

智慧局分析，本國發明專利申請榜上，仍是半導體、科技大廠天下，台積電562件奪第一，且自2017年第2季起，已連9年第二季都高居第一，第二為鴻海101件、第三為友達91件。

而鴻海成長幅度達274%最高，廖承威表示，鴻海早期也是專利申請王，但後來轉為重質不重量，直到去年又調整，並重返前十大；他進一步分析，專利以母國出發申請，對於海外布局可主張優先權，實務上更為便利。

另外，外國法人發明專利榜上，美國應用材料連續2年位居首位，此外，排序第6的日本信越化學創下該公司單季史上最高紀錄。成長率方面，鎧俠件數翻倍成長，應用材料、東京威力、信越化學、蘭姆研究等均以2位數的增幅快速成長。在前十大申請人當中只有第二的韓領是電商，其他全部都是半導體上下游，包括IC設計、製造、後端封裝、材料等，廖承威表示，專利是產業先行指標，「台灣就是半導體熱區」。

他提到，每個國家在台灣專利布局上半導體領域都有著墨，但半導體領域約10%，而南韓在台有三成專利都是半導體領域，三星是卯足勁要跟台積電拚，但明顯看不到台積電的車尾燈。

本國及外國前十大發明專利申請榜統計。（智慧局提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法