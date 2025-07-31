晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

將來銀行啟動水災紓困 低利信貸每人最高20萬

2025/07/31 18:04

「將來銀行NEXT BANK」啟動「中南部水災紓困」專案。（資料照）「將來銀行NEXT BANK」啟動「中南部水災紓困」專案。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕連日豪大雨重創中南部並傳出嚴重淹水災情，純網銀「將來銀行NEXT BANK」快速啟動「中南部水災紓困」專案，低利信貸每人最高20萬元，攜手災區民眾共度難關。

將來銀行是台灣三家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、台新新光金控、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等台灣六大殷實企業合資籌組。

將來銀行表示，金融業者肩負守護民生之責，純網銀具24小時全天候運行、無實體分行採全線上辦理之特性，受災民眾若家中淹水、受囿水患不利於移動，可隨時以手機申請低利信貸，以MyData免上傳財力證明，便利申貸，快速核貸並取得款項。

其中，為協助受災民眾度過難關，將來銀行8月起，凡設籍台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東地區之淹水受災戶，可申請免綁約的3年期低利信貸，每人貸款額度最高20萬元，享一段式利率1.88%且免收開辦費，申貸期間至8月底止，可至將來銀行App或官網首頁申請，申請資格及詳細資訊可至官網查詢相關辦法或撥打客服專線洽詢。

此外，將來銀行亦考量到眾多離鄉北上的青年，儘管目前人不在南部，也想分擔家中重建開支的心情，特別開放仍設籍中彰投、雲嘉南或高屏地區的北漂族群，可透過手機申請「中南部水災紓困」貸款，以協助家中長輩重新回到生活正軌。

將來銀行董事長郭水義表示，本次水災，將來銀行秉持企業社會責任，第一時間啟動應變支援機制，透過先進金融科技與即時貸款服務，在關鍵時刻守護民生及展現關懷，協助民眾在重建路上更快恢復正常生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財