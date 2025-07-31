日鐵任命「3美籍獨董」入美鋼！董事會美籍過半佔優勢

美國鋼鐵公司。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本製鐵今（31）日宣布，已任命3位具有美國國籍的獨立董事，加入全資子公司的美國鋼鐵（U.S. Steel）董事會。同時，美國鋼鐵董事會的7名成員中，共有4人為美國籍。

日媒《共同社》報導，這3位新任董事分別為，美國太平洋司令部前司令Timothy J. Keating、美國國防公司洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）前執行長Robert J. Stevens，以及美國國家安全電信諮詢委員會的前委員John M. Donovan，以上人選皆獲得美國外資投資委員會（CFIUS）的批准。

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日本製鐵於今（2025）年6月，收購全部美國鋼鐵的股份，成為旗下100%的子公司。而日鐵在與美國簽署的國家安全保障協定中，就達成董事過半數須為美國國籍的共識，日鐵也同意向美國政府發行「黃金股」，允許其任命獨立董事進入美國鋼鐵董事會。另外，其餘的3名董事為日本製鐵的高層，包括美鋼董事會主席森高弘。

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