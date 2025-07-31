晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

日鐵任命「3美籍獨董」入美鋼！董事會美籍過半佔優勢

2025/07/31 21:07

美國鋼鐵公司。（美聯社）美國鋼鐵公司。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本製鐵今（31）日宣布，已任命3位具有美國國籍的獨立董事，加入全資子公司的美國鋼鐵（U.S. Steel）董事會。同時，美國鋼鐵董事會的7名成員中，共有4人為美國籍。

日媒《共同社》報導，這3位新任董事分別為，美國太平洋司令部前司令Timothy J. Keating、美國國防公司洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）前執行長Robert J. Stevens，以及美國國家安全電信諮詢委員會的前委員John M. Donovan，以上人選皆獲得美國外資投資委員會（CFIUS）的批准。

日本製鐵於今（2025）年6月，收購全部美國鋼鐵的股份，成為旗下100%的子公司。而日鐵在與美國簽署的國家安全保障協定中，就達成董事過半數須為美國國籍的共識，日鐵也同意向美國政府發行「黃金股」，允許其任命獨立董事進入美國鋼鐵董事會。另外，其餘的3名董事為日本製鐵的高層，包括美鋼董事會主席森高弘。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財