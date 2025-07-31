研華第二季每股賺2.3元 下半年深化佈局邊緣AI

研華指出，AI邊緣運算事業將在今年下半持續深化佈局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）第二季每股盈餘（EPS）2.3元，展望下半年，財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙說，公司將持續深化佈局AI賦能的邊緣運算領域，強化軟體整合能力，提升整體解決方案的靈活性與價值，期望能在全球邊緣AI（Edge AI）應用版圖中占據關鍵地位，持續引領產業AI化升級。

研華今日舉行董事會，公佈2025年第二季暨上半年合併財務報告。研華上半年累計合併營收達351.87億元、年增23%，毛利率40.24%、年對年持平，營益率17.19%、年增2.87個百分點，歸屬母公司業主淨利47.22億元、年增15.01%，每股盈餘5.47元、年增14.43%。

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研華第二季營收178.35億元，季減2.76%、年增21.79%，毛利率39.99%，季減0.5個百分點、年減0.51個百分點，營益率17.51%，季增0.61個百分點、年增2.72個百分點，歸屬母公司業主淨利19.88億元，季減27.28%、年減5.89%，每股盈餘2.3元，季減27.44%、年減6.5%。

研華統計集團上半年於全球各地的營運表現，以北美、歐洲、台灣、及新興市場表現最為突出，均較去年同期增長逾兩成，而中國市場較去年同期成長11%；北亞市場則年對年持平。各事業群表現方面均較去年同期雙位數成長，智能服務事業群年增50%、智能系統事業群年增30%、物聯網自動化事業群年增19%、嵌入式事業群年增12%，嵌入式運算與周邊系統 年增13%，應用電腦事業群年增10%。

陳清熙說，儘管上半年面臨對等關稅、地緣政治及匯率波動等系統性風險干擾，研華上半年營收及獲利仍雙位數成長，顯示市場需求及企業採購力道延續復甦動能。第二季平均接單出貨比值（B/B Ratio）為1.08，與首季持穩，北美市場為1.19、動能最為強勁，而歐洲微幅下滑至1.03，中國則小幅回升至1.08水位。

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