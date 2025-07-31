晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

研華第二季每股賺2.3元 下半年深化佈局邊緣AI

2025/07/31 17:37

研華指出，AI邊緣運算事業將在今年下半持續深化佈局。（記者方韋傑攝）研華指出，AI邊緣運算事業將在今年下半持續深化佈局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）第二季每股盈餘（EPS）2.3元，展望下半年，財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙說，公司將持續深化佈局AI賦能的邊緣運算領域，強化軟體整合能力，提升整體解決方案的靈活性與價值，期望能在全球邊緣AI（Edge AI）應用版圖中占據關鍵地位，持續引領產業AI化升級。

研華今日舉行董事會，公佈2025年第二季暨上半年合併財務報告。研華上半年累計合併營收達351.87億元、年增23%，毛利率40.24%、年對年持平，營益率17.19%、年增2.87個百分點，歸屬母公司業主淨利47.22億元、年增15.01%，每股盈餘5.47元、年增14.43%。

研華第二季營收178.35億元，季減2.76%、年增21.79%，毛利率39.99%，季減0.5個百分點、年減0.51個百分點，營益率17.51%，季增0.61個百分點、年增2.72個百分點，歸屬母公司業主淨利19.88億元，季減27.28%、年減5.89%，每股盈餘2.3元，季減27.44%、年減6.5%。

研華統計集團上半年於全球各地的營運表現，以北美、歐洲、台灣、及新興市場表現最為突出，均較去年同期增長逾兩成，而中國市場較去年同期成長11%；北亞市場則年對年持平。各事業群表現方面均較去年同期雙位數成長，智能服務事業群年增50%、智能系統事業群年增30%、物聯網自動化事業群年增19%、嵌入式事業群年增12%，嵌入式運算與周邊系統 年增13%，應用電腦事業群年增10%。

陳清熙說，儘管上半年面臨對等關稅、地緣政治及匯率波動等系統性風險干擾，研華上半年營收及獲利仍雙位數成長，顯示市場需求及企業採購力道延續復甦動能。第二季平均接單出貨比值（B/B Ratio）為1.08，與首季持穩，北美市場為1.19、動能最為強勁，而歐洲微幅下滑至1.03，中國則小幅回升至1.08水位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財