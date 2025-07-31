面板雙虎下半年展望保守！外資瘋狂砍5.5萬張 這檔爆量狂瀉

面板雙虎下半年展望保守！外資瘋狂砍5.5萬張，友達股價爆量狂瀉。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面板雙虎今（31日）對第3季展望看法皆轉趨保守，外資獲利了結，爆量砍出，光這2檔就倒貨5.5萬張，其中又以友達較慘，結束連6買，反手大砍3.19萬張，受此衝擊，股價重挫4.76%，收12元，成交量放大到4.75萬張，至於群創亦結束連4買，今倒貨2.31萬張，由於賣超力道較友達輕，因此股價跌幅也較小，終場跌2.94%，收11.55元，成交量放大到4.83萬張。

外資週四前10大賣超，依序為台新辛特（2887I）4萬2196張、友達（2409）3萬1952張、華新（1605）2萬5056張、台新金（2887）2萬4239張、群創（3481）2萬3146張、台塑（1301）1萬7401張、元大（2885）1萬6739張、大成鋼（2027）1萬5903張、欣興（3037）1萬4450張、彰銀（2801）1萬4289張。

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