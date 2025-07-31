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金管會重罰三商美邦人壽 董事長翁肇喜降薪3成

2025/07/31 17:15

由於資本適足不足，且改善成效不彰，三商美邦壽董事長遭降薪。（記者王孟倫攝）由於資本適足不足，且改善成效不彰，三商美邦壽董事長遭降薪。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會監理再出重手！金管會表示，由於三商美邦人壽因資本適足率不足，已經遭金管會要求提出資本改善計劃，後又改善成效不彰，金管會今（31）日開罰，處三商美邦人壽董事長翁肇喜降薪至前一年度的7成，為期1年。

金管會今天通過對三商美邦人壽處分案，因2023年底自有資本與風險資本比率未達保險法規定之資本適足等級，且未能依所提增資、財務或業務改善計畫積極落實辦理，核有違反保險法相關規定，依保險法規定，令該公司於2025年底前完成2024年8月30日提報之資本強化計畫，並令該公司於一個月內新增提報具體、完整且可使公司資本適足率達法定標準之資本強化計畫，及限制該公司不得新增不動產投資，直至該公司資本適足率達法定標準並報經金管會同意後，始得恢復辦理。

金管會也要求三商美邦人壽調降翁姓董事長今年度所有報酬，至去年度對翁董事長支給之所有報酬之70%，為期一年。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，三商美邦人壽去年底資本適足率為136.30％，資本適足率屬在50%以上、未達150%之情形，核屬「保險業資本適足性管理辦法」第5條第1項第3款所定「資本顯著不足」等級，有違反保險法相關規定之情事。該公司去年7月依照金管會處分書要求，在去年8月底提資本強化計劃，該計劃包含兩次現金增資共計6億股、私募負債型特別股50億元及發行次順位公司債150億元，並載明以去年中為基礎的RBC，完成後RBC可達標。

蔡火炎說，根據依上述資本強化計畫，三商美邦規劃於去年12月31日前發行次順位公司債共計200億元，包含加計私募負債型特別股之備援方案（即發行次順位公司債50億元），但截至去年底，該公司僅發行次順位公司債25億元，尚餘175億元發債額度未向金管會提出申請及完成募集，導致RBC無法達標。

此外，三商美邦公司雖將資本強化計畫進度每月提報董事會，且金管會分別於去年11月及12月發函，並多次召開會議督促公司積極依所訂資本強化計畫規劃進度辦理，以確保去年底資本適足率可提升至符合資本適足等級；保險局指出，由於金管會未見三商美邦要求公司經營階層，令研擬可行有效的資本強化方案，顯見翁姓董事長未能善盡董事長職責，不利公司健全經營及維護保戶權益。

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