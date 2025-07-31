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大宇資入主揚智加速轉型 搶攻AI ASIC市場

2025/07/31 16:34

大宇資董事長凃俊光當選為揚智董事長，積極調整揚智營運。（記者卓怡君攝）大宇資董事長凃俊光當選為揚智董事長，積極調整揚智營運。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕大宇資（6111）入主IC設計廠揚智（3041）後，由大宇資董事長凃俊光當選為揚智董事長，積極調整揚智營運，凃俊光表示，揚智已連虧6年，他接手後，第一要務先止血，除了既有的機上盒業務，會再發展其他領域的IC設計業務，AI ASIC（客製化晶片）是未來重要發展方向，力拚今年下半年先單月轉盈，期待明年轉盈，未來再進行增資，引進適合的策略投資人或合作對象。

凃俊光近年將轉投資跨入半導體領域，參與揚智、台灣光罩（2388）私募，凃俊光表示，集團未來成長需要踏上國家發展的主流產業，不能只做遊戲，繼重電之後，再來則是半導體，尋找切入的點，今年有機會參與半導體行業，迅速切入，他相信台灣企業要做大，必須要踏在台灣主流產業上，才能迎風而上，參與半導體產業，會交由專業人士負責經營，揚智去年開始發展AI ASIC，手上已有不少案件，兩岸研發人員160人，今年開始認列AI ASIC的NRE（委託設計）營收，未來有機會量產，明年投片量增加，先以百萬美元案子為主，下半年力拚單月轉盈。

揚智6年以來累積虧損達31億元，凃俊光指出，目前揚智AI ASIC專案以多媒體為核心，例如3D列印、多媒體應用等，視客戶需求再增加，應用相當多元，未來再視公司財務情況進行增資。

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