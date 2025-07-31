客戶提前拉貨 友達彭双浪：下半年旺季力道不如往年

友達表示，下半年旺季力道不如往年。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）今日舉行法人說明會，友達董事長彭双浪表示，第二季雖然有匯率與關稅不確定性干擾，但是毛利率、營益率表現皆優於第一季，惟台幣升值、關稅仍未明朗，客戶備貨轉趨保守，下半年旺季力道恐不如往年。友達同時下修今年資本支出至280億元，較原先預估數300億元少20億元。

不過，彭双浪也說，因品牌客戶嚴控庫存，目前通路庫存健康，預期年底前仍有備貨需求，惟友達估下半年新台幣兌美元匯率均價落在29元，友達營收9成以美元計價，預期顯示器部門第三季營收將比第二季減少，若以美元還原，則營收有望與第二季持平。

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另外，友達去年宣布三大營運支柱轉型大計，目標2027年Mobility Solution（智慧移動解決方案）、Vertical Solution（垂直整合應用）兩事業佔營收比重過半，彭双浪說，經過一年努力，目前營收佔比已達43%，年增2個百分點，持續往中期目標穩步前進。

各界關注的關稅議題，彭双浪說，面板為零組件廠，直接出口美國比重低，而大部分出貨採FOB模式，關稅直接影響有限，目前觀察客戶產品也多在豁免清單中，且友達併購BHTC後，在全球都有生產據點，也已完成在東南亞、印度、歐洲、墨西哥及北美的營運佈局，未來可依關稅變化作彈性調配，並不排除與供應鏈合作評估最適生產方式。

至於美對各國加徵關稅後，是否影響到美國消費市場甚至拖累全球經濟成長，目前還在密切觀察。

友達總經理柯富仁進一步說明與BHTC合併後的效益。他表示，除陸續取得國際車廠訂單外，在現有客戶的新一代車廠也拿下不少份額，預計明年將正式營運的子公司友達智慧移動將可達成雙位數成長目標。另外，保加利亞工廠新產能也將於下半年開出，貢獻營運。

預期Mobility Solution第三季以美元計價營收將維持成長，台幣計價則會有5%下滑，全年營收有高個位數成長，略低於原預估水準，主要是匯率影響。

在Vertical Solution部分，柯富仁說，4月宣布與元太合資在龍潭設立大型電子紙產能已經進行產品開發、認證，未來幾個月內就會開始出貨。

另外，友達已取得凌華32.8%股權，並在6月董事改選中，取得兩席董事，握有凌華控制權，第二季起凌華列入資產負債表，未來結合凌華在AI與邊緣運算的強項，以及友達在場域經驗，共同打造AI-driven整合解決方案。

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