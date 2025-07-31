823大罷免話題延燒 童子賢：只對家鄉花蓮提出意見

和碩董事長童子賢今日出席數位發展部舉辦的AI展覽活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日出席數位發展部舉辦的AI展覽活動，被媒體詢問對「823罷免」的看法，童子賢說，今天不討論823，823不是今天的主題，他強調，「我只回應一句話，726那天我也只有針對我的家鄉花蓮提出意見，其他的地方我並沒有表示意見。」

童子賢認為，對於社會關注的「823罷免」，有兩個角度值得社會關注，包括能否延續726的投票氛圍，以及當日登場的核三重啟公投議題。對此，童子賢重申支持核電立場，直言「我是非常清楚的支持核二、核三延役」，並強調核能對台灣在能源安全、價格穩定與碳排放減量等方面都具關鍵價值。

請繼續往下閱讀...

童子賢說，美國前能源部長、諾貝爾物理獎得主朱棣文與其他相關的前軍事高層人士，日前皆公開呼籲「台灣應該重新重視核電，才能提升能源韌性」。而公投案之前的公開說明會預計會有5場，除了自己，還會有多位核能領域學者專家參與，確切內容今天並不多談，「我們只要把心裡，真實的話講出來就可以了」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法