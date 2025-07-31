晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

823大罷免話題延燒 童子賢：只對家鄉花蓮提出意見

2025/07/31 16:02

和碩董事長童子賢今日出席數位發展部舉辦的AI展覽活動。（記者方韋傑攝）和碩董事長童子賢今日出席數位發展部舉辦的AI展覽活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日出席數位發展部舉辦的AI展覽活動，被媒體詢問對「823罷免」的看法，童子賢說，今天不討論823，823不是今天的主題，他強調，「我只回應一句話，726那天我也只有針對我的家鄉花蓮提出意見，其他的地方我並沒有表示意見。」

童子賢認為，對於社會關注的「823罷免」，有兩個角度值得社會關注，包括能否延續726的投票氛圍，以及當日登場的核三重啟公投議題。對此，童子賢重申支持核電立場，直言「我是非常清楚的支持核二、核三延役」，並強調核能對台灣在能源安全、價格穩定與碳排放減量等方面都具關鍵價值。

童子賢說，美國前能源部長、諾貝爾物理獎得主朱棣文與其他相關的前軍事高層人士，日前皆公開呼籲「台灣應該重新重視核電，才能提升能源韌性」。而公投案之前的公開說明會預計會有5場，除了自己，還會有多位核能領域學者專家參與，確切內容今天並不多談，「我們只要把心裡，真實的話講出來就可以了」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財