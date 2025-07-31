加拿大宣布承認巴勒斯坦國 川普：關稅難談了

加拿大宣布承認巴勒斯坦國，引發美國總統川普不滿。（示意圖，彭博社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼法國、英國後， 加拿大週三（30日）也宣布9月將承認巴勒斯坦的國家地位，此舉引發美國總統川普不滿，直言美加關稅難談了。

綜合媒體報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）當地時間週三（30日）宣布，加拿大將在9月的聯合國大會（General Assembly）上承認巴勒斯坦的國家地位，成為第3個做出類似宣示的G7成員國。

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加拿大之舉，引發美國總統川普的不滿。川普今（31日）在自家社交平台「真實社群（Truth Social）」發文稱，「哇！加拿大剛剛宣布支持巴勒斯坦建國。這讓我們很難和他們達成貿易協議。哦，加拿大！」。

報導指出，川普早前威脅，若加拿大未能在8月1日前與美國達成貿易協議，將對加拿大輸美商品開徵35%關稅，遠高於美歐15%的協議稅率。

加拿大總理卡尼近日表示，加拿大與美國的貿易談判正處於「緊張階段」，並坦言加拿大不太可能獲得全面關稅豁免。

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