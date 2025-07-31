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就是不讓步！印度吞川普25％關稅 專家曝關鍵原因

2025/07/31 16:27

美國總統川普週三（30日）宣布，將對印度課徵25％關稅，並祭出未具體說明的額外性懲罰措施。（路透）美國總統川普週三（30日）宣布，將對印度課徵25％關稅，並祭出未具體說明的額外性懲罰措施。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三（30日）宣布，將對印度課徵25％關稅，並祭出未具體說明的額外性懲罰措施，但目前看起來，印度似乎對美國的關稅威脅並不動搖。專家分析，主要是因為印度對美國的出口，在經濟中所占比重有限，僅為一小部分，且印度也無法承擔讓美國企業進入印度農業市場的代價。

《CNBC》報導，儘管美國已和日本等其他國家達成貿易協議，解決美國汽車與農產品市場准入的問題，不過印度卻並未急於簽訂協議。這背後原因在於，為了保護占選民結構相當大的農民，印度持續抵制美國農產品進入，而印度在上週與英國簽署的自由貿易協定中，印度也成功保護了其最敏感的農業部門，不受關稅讓步的影響。

瑞聯銀行（UBP）資深經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）表示，印度並未在貿易談判中退讓，原因在於對美出口在其整體經濟中占比有限，且印度無法承受對美國企業開放農業市場的壓力。

2024年美國從印度進口商品總額為874億美元，美國對印度出口商品總額則為418億美元。

印度商業與工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）上週接受《CNBC》採訪時就表示，放寬農業部門的進口門檻可能會成為問題。戈亞爾上週也表示，印度在貿易談判中不會受限於時間壓力，儘管雙邊協議有其必要性，但印度將優先考量國家利益。戈亞爾告訴印度媒體《經濟時報》 （Economic Times）：「我完全有信心，在 2025 年 10 至 11 月的時間內，雙方將敲定一份良好的協議。」

印度前駐世界貿易組織大使達斯古普塔（Jayant Dasgupta）告訴《CNBC》：「印度可能會稍微讓步，但機率並不高，因為印度在農業方面的底線非常明確，特別是對基改食品與乳製品，幾乎沒有退讓空間。」

多位分析師在最新關稅宣布前告訴《CNBC》，美國其實有充分理由要儘快與印度達成協議。觀察家研究基金會（Observer Research Foundation）副總裁潘特（Harsh V. Pant）告訴《CNBC》：「從戰略上看，美國沒理由疏遠印度。美國將印度視為能夠重塑印太格局的強力夥伴。」

分析師指出，由於川普政府將重點放在制衡中國崛起，印度被視為全球製造業中可替代中國的關鍵角色。潘特就認為，印度在這場大國角力中的角色「極為關鍵」。

潘特也補充說，印度在金磚國家（BRICS）中所扮演的角色，也讓印度在與美國談判時具有一定的靈活度。報導提到，在金磚框架下，中國日益對印度施壓，認為印度正在「爭奪主導地位」。因此對美國而言，印度在金磚體系中可作為制衡中國的角色。

儘管與美國的談判尚未完成，印度仍積極推進其他貿易協議。昆西國家事務研究所全球南方計畫主任希多爾（Sarang Shidore ）認為，這是印度「進一步轉向多邊結盟戰略」的一部分。他表示，除了與英國的協議，印度還在與馬爾地夫、歐盟等進行進階貿易談判，同時「維持與美國這一最大全球夥伴的緊密連結」。

這種多元化戰略為印度在談判桌上增加籌碼，也有助於其應對全球經濟衝擊。若面臨更高關稅或強硬讓步壓力，印度可加快與其他國家的協議進程，以分散風險。希多爾認為，這不僅是一種避險策略，更體現了印度的全球觀點：一個崛起的大國，致力於多邊主義，同時「為全球南方發聲」。

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