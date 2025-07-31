台幣升值匯損2.46億 穩懋Q2轉虧

穩懋總經理陳舜平（左）與發言人曾經洲（右）召開第二季法說會。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵大廠穩懋（3105）今日公告第二季財報，受到匯損與子公司持有中國客戶上市股票波動影響，第二季淨損4.21億元，每股虧損0.99元，不過，穩懋指出，第二季營收持續成長，產能利用率提升、毛利率則為18.5%，展望第三季營收預估季增可達mid-teens（14-16%）、毛利率預計為low-twenties（21-23%）。

穩懋總經理陳舜平指出，第二季營收37.8億元、季增5.6%，營收不如預期主要是新台幣大幅升值，若以美元計算，營收季增率可達16%；針對匯損的部分，穩懋也表示，第二季匯損為2.46億元，再加上子公司持有的中國客戶上市股票股價波動，影響毛利率下降約0.4%，但晶圓代工產能利用率提升、營業毛利率上升至22.9%，合併毛利率為18.5%。

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針對產品組合部分，穩懋分析，Cellular（蜂窩網路）是2023年迄今營收波動最大的業務，主要受到地緣政治影響之故，低規格產品逐漸由中國自製取代，但高階產品穩懋仍繼續維持，至於Infra（基礎建設）營收穩步增加，由於利基型應用多元化，包括低軌衛星、航太工業、AI資料中心傳出等需求殷切，因此佔比大幅提升來到30-35%，與Cellular營收占比相當。

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