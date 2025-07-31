童子賢：AI造浪正起 台灣從硬體擴展應用影響世界

和碩董事長童子賢今日出席數發部主辦「AI WAVE Show」開幕式活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日出席數發部主辦「AI WAVE Show」開幕式活動，童致詞時指出，AI浪潮正全面啟動，台灣不僅已在半導體與硬體領域建立深厚基礎，下一階段將是全力從硬體基礎出發，拓展至AI應用與服務的全面參與，「這不是造一次浪，而是一次又一次的浪，改變我們的生活與產業。」

童子賢以「台灣過去在造山，現在則進入造浪階段」為比喻，說明產業將從製造基礎邁入智慧應用。童強調，台灣已在AI初期發展中扮演關鍵角色，包含顯示卡、加速卡、AI伺服器等硬體領域，未來在應用層面同樣有高度潛力，期盼產業界能攜手迎向新階段，「我們將再次展現深度參與的能力。」

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童指出，AI的技術不該只是冷冰冰的演算法與算力，而應結合人類獨有的感情、夢想與企圖心，這樣的AI應用才有可能改變現代文明與產業模式。童子賢認為，AI的力量將觸動百工百業的「神經」，促使社會重新部署各類資源，並開創更高的效率與便利性。

本次展覽共邀請200家廠商，設有近400個攤位，展示超過350項AI應用，涵蓋智慧生活、智慧金融、智慧醫療、語言模型、視覺辨識等主題。童子賢強調，這些展示不只是技術亮相，更是台灣產業實力的集體展現。他也呼籲主管機關持續推動「AI Star建設」，協助台灣AI產業邁向全球化。

不過，童子賢也提醒，AI的快速滲透將帶來包括隱私、資料控管、倫理辯論等社會性挑戰，「這跟當年的生物科技發展很像，將來可能引發人類價值與科技應用的深度對話。」

針對外界憂心AI搶走人類工作，童則表示，「AI是為了解放生產力，而不是搶走我們的工作。」他相信AI將讓產業效率更高、生活更便利，「今天的AI WAVE Show，正是我們對這個潮流的肯定與擁抱。」童子賢最後也不忘幽默地祝福：「希望大家展後都能被AI之神託夢。」

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