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00878每單位配0.4元 8/15最後申購日

2025/07/31 15:03

國泰投信今公告，國泰永續高股息（00878）和國泰臺灣低波動股利精選30基金（00701）最新配息。（資料照）國泰投信今公告，國泰永續高股息（00878）和國泰臺灣低波動股利精選30基金（00701）最新配息。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰投信今公告，國泰永續高股息（00878）第3季配息預計每單位0.4元、國泰臺灣低波動股利精選30基金（00701）每單位1.8元，預計將在8月18日除息、8月15日前為參與本次配息最後申購日，9月11日發放股息。

​00878基金經理人游日傑表示，縱使關稅影響已逐漸淡化，但8月1日對等關稅將正式啟動，近期操作上應審慎以待，應避免單押個股或是倚重波動較大的產業。

他指出，00878半導體及電腦周邊設備族群合計占比超過4成，同時持有3成金融股與近1成傳產股，不僅兼具AI成長動能，也由於金融業與傳產業屬於內需股，受到關稅衝擊相對較小。

​國泰投信ETF研究團隊表示，00878在今年6月時完成例行性換股，成分股3進3出，相較於多檔高股息ETF以大量換股的方式來換取提高帳面的配息率，卻可能因此錯過個股關鍵行情或填息的過程，而00878以長期投資為主要訴求，看的是投資企業中長期的配息穩定性，不以大量換股追逐單一年度較高的名目殖利率，同時降低景氣循環股或單一產業比重過高的機率。

游日傑也提到，針對近日投信投顧公會的指引，規範ETF實際配息率原則上不應超過追蹤指數配息率，業界樂見其成。

他說明，近年來不合理的息率已過度浮濫，僅用單次配息金額粗暴估算的年化配息率亦是不正確的理財觀念，他表示ETF配息應會逐漸回歸正常，符合台股平均4-6%的息率，透過主管機關以合理的規範進行管理，樂見業界一起「降息」。

最重要的是，游日傑說，配息減少不代表投資虧損，而是把配息留在基金淨值，不會因為過度配息，導致根本無法填息或大幅降低股價後續成長的契機。

他也建議投資人在選擇息收型商品，應該同步關注「總報酬」的表現，也就是ETF是否具備實質的「填息能力」，股價是否能回到除息前的水準，才是投資真實的報酬。

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