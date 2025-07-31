台南預售屋解約潮半年暴增67％ 三熱區交易「雪崩式下滑」

台南預售屋解約潮暴增。示意圖。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在央行第七波信用管制與經濟不確定性夾擊下，台南市預售屋市場明顯出現交易量急縮、價格緩漲，解約件數更在1年內倍增，反映市場觀望氣氛濃厚、購屋壓力升高。

據台南市政府地政局實價登錄統計，去（2024）年上半年預售屋申報戶數高達6702戶，創下短期新高，總交易金額超過900億元；但下半年戶數驟降至4310戶，金額也下滑至594.87億元，交易量半年內大減35.7%。然而平均成交單價仍小幅上揚，從每坪35.26萬元上漲至36.26萬元，漲幅2.8%。

請繼續往下閱讀...

地政局指出，預售屋解約件數則持續攀升，去年上半年僅70件，至下半年增至104件，今年上半年更飆升至174件，較前期成長67.3%。解約原因以貸款困難、資金調度壓力為主，反映資金緊縮對購屋者造成實質衝擊。

以行政區來看，今年上半年解約件數以安南區最多（53件），東區（15件）、仁德區（13件）、歸仁區（12件）次之，與區域內預售市場高度開發及近期交易轉弱有明顯關聯。

觀察2023年7月至今年6月申報數據，申報戶數前3名分別為安南區（3235戶）、永康區（2543戶）、歸仁區（1802戶），但在今年上半年，3區交易明顯量縮，與去年同期相較，安南、永康減幅達8成、歸仁區減6成以上，呈現快速退熱趨勢。

價格方面，永康區預售屋均價自2024年上半年每坪38.7萬元上升至今年上半年39.3萬元後持平；歸仁區則持續上漲至每坪39.2萬元，呈現穩健走勢。反觀安南區，從高點每坪39.3萬元下跌至35.44萬元，顯示投資型買氣退場。

地政局長陳淑美表示，近期預售市場轉趨保守，解約比率明顯上升，顯示房市逐漸回歸剛性需求。她也提醒民眾購屋審慎評估自身財務能力，以免面臨解約損失與財務風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法