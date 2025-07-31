台積電將迎「輝達時刻」！未來5年成長性有望超車AI晶片霸主

外媒預測，台積電成長性有望在2030年超越輝達。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Adam Spatacco指出，3年來輝達（NVIDIA）股票一直處於人工智慧 （AI） 革命的中心，市值已突破4兆美元，成為全球市值最高的上市公司，遠超其他科技巨頭，但從長遠來看，另一檔晶片股可能會帶來更豐厚的收益，就是台積電，未來幾年表現可能更強，成長性有望在2030年超越輝達。

分析師將AI產業的發展比喻成一本書，過去幾年最重要的章節是GPU的崛起，GPU被廣泛應用於生成式AI的多種場景，如訓練大型語言模型、機器學習、機器人、自駕車等，這些應用現在才逐漸成形。AI故事的下一章將聚焦於「基礎建設」，也就是支撐這些高階技術發展與擴展所需的硬體與網路設施。

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據顧問公司麥肯錫（McKinsey）估計，未來五年全球AI基礎建設投資將高達6.7兆美元，其中很大一部分將用於資料中心的硬體建設。此外，包括亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet及Meta等科技巨頭，今年就預計投入超過3300億美元，用來強化AI資料中心，包括伺服器、晶片與網路設備。這些積極的資本支出是AI基礎建設浪潮已經啟動的明確信號。這對輝達是利多，對台積電更是好事。

分析師指出，AI基礎建設投資熱潮，對輝達和其他如AMD、博通（Broadcom）等公司來說都是利多，但與輝達、AMD不同，台積電的成長並不仰賴單一產品線的成敗。輝達與AMD正在激烈競爭，看誰能設計出更強大、更節能、CP值更高的AI晶片。

台積電的優勢在於「中立性」與「基礎角色」，它為整個產業提供晶圓代工與製造服務，不管哪家晶片設計公司勝出，最終都可能得依賴台積電的產能來實現量產，可以想像成台積電就是這場「淘金熱」中的「賣鏟人」，輝達和AMD等人則是拿著鏟子去挖金礦的選手。

分析師預測，台積電的「輝達時刻」可能要來了，目前輝達與台積電的市值差距，反映出市場對台積電的低估。儘管輝達被認為擁有技術護城河（晶片+軟體整合），但台積電其實也有一道被低估的護城河，即其主導性的晶圓代工實力與全球晶片供應鏈的關鍵地位。

未來五年，隨著AI應用範圍從雲端、資安、企業軟體擴展至自駕車、量子運算等尖端領域，GPU與資料中心的需求將持續攀升。這代表台積電將持續受惠，並可能迎來自己的「輝達時刻」，進入長期、高速成長的軌道。目前台積電的預期本益比僅約25倍，而輝達高達40倍，這給了台積電更大上調空間。

報導總結，AI基礎建設正快速啟動，市場已不再只關注最前端的AI模型或軟體，而是向下延伸至「供應鏈最底層的硬體建設者」。而台積電正是那個躲在幕後、但獲利穩健且具有爆發潛力的角色。到了2030年，台積電的表現將超越輝達，對長線投資人來說，現在正是提前佈局的黃金時機。

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