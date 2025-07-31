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謝金河：台灣稅率高於15％就是利空 估要投資美國3000億美元

2025/07/31 14:49

證交所今舉行「壯大臺灣資本市場高峰會」，請來專家進行專題演講。圖左三圍證交所董事長林修銘、左二為財信傳媒董事長謝金河。（記者陳永吉攝）證交所今舉行「壯大臺灣資本市場高峰會」，請來專家進行專題演講。圖左三圍證交所董事長林修銘、左二為財信傳媒董事長謝金河。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣對等關稅即將揭曉，財信傳媒董事長謝金河今天在證交所舉行的「壯大臺灣資本市場高峰會」發表專題演講時表示，就他個人預測，台灣要投資美國的金額大概會在3000億美元，而關稅只要超過15%，對台灣就是利空。

謝金河認為，台灣不是談判技巧高，就可以獲得較低的稅率，而是台灣願意讓出多少、要拿什麼東西跟川普換關稅，這是主事者要去輕重衡量的，除了開放市場還要投資美國，台灣沒有太多堅持的空間，政府必須要撥出一筆預算來救濟那些受影響的產業，且談判資訊要盡量及早揭露。

謝金河表示，下半年影響台股的有四大變數，包括川普的關稅政策、AI浪潮、中國內捲壓力、以及新台幣走勢。關稅的影響，只要大於15%都是利空；而AI浪潮來襲，只要跟AI產生互動的公司，今年股價都大鳴大放，這是一個新的時代，產業正在革命。

而中國內捲問題相當嚴重，電動車代表比亞迪股價一直創新低，表示中國內部有一定的壓力；至於新台幣走勢，謝金河認為升值已告一段落，預估第三季兌美元會在29-30元之間。

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